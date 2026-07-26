Bazı yolculuklar manzara görmek, bazıları ise denizin tadını çıkarmak için yapılır. Ancak birçok lezzet tutkunu için kilometrelerce yol gitmeye değen en önemli nedenlerden biri de gerçek kebabı yerinde tatmaktır. Çünkü kebap, yalnızca etin ateşle buluşması değil; yılların deneyimi, ustalığı ve geleneksel mutfak kültürünün en önemli temsilcilerinden biridir.
Kebabın başkentleri belli oldu: Damak çatlatan lezzet noktaları bir bir sıralandı
Yaz tatilini planlayanlar için rotaya sadece deniz, doğa ve tarihi yerleri değil, unutulmaz lezzet duraklarını da eklemenin tam zamanı. Türkiye'nin dört bir yanında farklı ustalıklarla hazırlanan kebaplar, ziyaretçilere eşsiz bir gastronomi deneyimi kazandırıyor. İşte o lezzet durakları...Kaynak: Haber Merkezi
ADANA
Kebap denildiğinde akla ilk gelen şehirlerden biri olan Adana, el zırhında çekilen kuzu eti ve kuyruk yağıyla hazırlanan meşhur Adana kebabıyla öne çıkıyor. Köz ateşinde pişen kebabın yükselen kokusu daha sofraya gelmeden iştah açarken, yanında sunulan közlenmiş biber, domates, ezme, yeşillik, şalgam ve sıcak lavaş bu lezzeti tamamlıyor. Adana'ya gidenler yemek sonrası tarihi Taş Köprü'de yürüyüş yapmayı da ihmal etmiyor.
GAZİANTEP
Gaziantep, kebap konusunda Türkiye'nin en zengin şehirlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Patlıcan kebabı, simit kebabı, alinazik, küşleme ve soğan kebabı gibi çok sayıda seçenek sayesinde şehirde her öğünde farklı bir kebap deneyimi yaşamak mümkün oluyor. Sabah saatlerinde beyran çorbasıyla başlayan lezzet yolculuğu, günün sonunda Antep fıstıklı baklavayla tamamlanıyor.
URFA
Şanlıurfa'nın meşhur Urfa kebabı, Adana kebabına göre daha az acılı olmasına rağmen baharat dengesiyle kendine özgü bir lezzet sunuyor. Bostana salatası, ayran ve tırnaklı pideyle birlikte servis edilen kebap, bölgenin en sevilen tatları arasında yer alıyor. Balıklıgöl çevresinde yapılacak tarihi bir gezinin ardından geleneksel bir kebapçıda yenilen Urfa kebabı, şehrin kültürünü ve mutfak geleneğini yakından tanımanın en keyifli yollarından biri olarak görülüyor.
BURSA
Klasik şiş kebaplardan farklı olsa da İskender kebap, Türkiye'nin en önemli et yemeklerinden biri kabul ediliyor. İncecik kesilmiş döner dilimleri, tereyağı, domates sosu, yoğurt ve kızarmış pidenin uyumu yıllardır değişmeyen bir lezzet klasiği oluşturuyor. Bursa'yı ziyaret edenler, Cumalıkızık'ın tarihi sokaklarını gezdikten sonra gerçek İskender kebabını yerinde tadarak şehrin en önemli gastronomi deneyimlerinden birini yaşayabiliyor.
HATAY
Hatay mutfağının öne çıkan lezzetlerinden tepsi kebabı, kasapta hazırlanan kıymanın tepsiye yayıldıktan sonra odun fırınında pişirilmesiyle hazırlanıyor. Sumaklı soğan, maydanoz ve sıcak lavaş eşliğinde servis edilen bu lezzet, sofradan kalkmayı zorlaştırıyor. Tepsi kebabının yanında humus, zahter salatası ve künefe gibi Hatay mutfağının vazgeçilmez tatları da lezzet yolculuğunu tamamlayarak ziyaretçilere zengin bir sofra sunuyor.
ERZURUM
Erzurum'un simgesi haline gelen cağ kebabı, odun ateşinde yatay şiş üzerinde ağır ağır pişirilerek hazırlanıyor. İnce şişlere alınarak servis edilen et, lezzetiyle et tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Palandöken'in serin atmosferi ve Erzurum'un misafirperverliği eşliğinde yenilen cağ kebabı, şehre gelenlerin hafızasında uzun süre unutulmayacak bir gastronomi deneyimi bırakıyor.
KAHRAMANMARAŞ
Dondurmasıyla ünlenen Kahramanmaraş, aslında zengin mutfağıyla da dikkat çekiyor. Eli böğründe kebabı, kuzu eti, domates, biber ve sarımsağın taş fırında birlikte pişirilmesiyle hazırlanıyor. Sade görünümüne rağmen güçlü aromasıyla öne çıkan bu lezzet, şehrin keşfedilmeye değer tatları arasında bulunuyor.
TOKAT
Sebze ve eti aynı şişte buluşturan Tokat kebabı ise diğer kebaplardan farklı bir lezzet sunuyor. Patlıcan, domates, biber, sarımsak ve kuzu eti odun ateşinde ağır ağır pişirilerek sebzelerin doğal aroması ete işliyor. Tokat'ın tarihi sokakları ve bağlarıyla birleşen bu lezzet, hafta sonu kaçamakları için de unutulmaz bir gastronomi rotası oluşturuyor.