Kebabın başkentleri belli oldu: Damak çatlatan lezzet noktaları bir bir sıralandı

Bazı yolculuklar manzara görmek, bazıları ise denizin tadını çıkarmak için yapılır. Ancak birçok lezzet tutkunu için kilometrelerce yol gitmeye değen en önemli nedenlerden biri de gerçek kebabı yerinde tatmaktır. Çünkü kebap, yalnızca etin ateşle buluşması değil; yılların deneyimi, ustalığı ve geleneksel mutfak kültürünün en önemli temsilcilerinden biridir.