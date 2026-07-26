Doğanın Şifalı Meyveleri Kazanç Kapısına Dönüştü
Samsun’da Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ORKÖY projesi, orman köylüsünün yüzünü güldürüyor. Doğadan toplanan veya üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler, köylüler için önemli bir ek gelir kaynağı haline geldi.
Ormandan gelen servet: Doğanın şifalı meyveleri köylünün gelir kapısı oldu
Samsun’da orman köylüleri; defne, trüf mantarı ve yabani elma gibi tıbbi ve aromatik ürünlerle ek gelir sağlıyor. ORKÖY destekleriyle yürütülen çalışmalarda yılın ilk 6 ayında orman ürünlerinden milyonlarca lira kazanıldı.Kaynak: İHA
Doğanın Şifalı Meyveleri Kazanç Kapısına Dönüştü
Karayemiş, tavşanmemesi, ahlat, trüf mantarı, adaçayı, mavi yemiş, defne, ekinezya, kekik, yabani elma ve ıhlamur gibi onlarca şifalı tür, bölge ekonomisini canlandırırken doğanın zenginliğini de kazanca dönüştürüyor.
Yılın ilk 6 ayında yapılan üretimde en yüksek gelir defneden elde edildi. Bin hektarlık alanda toplanan bin 455 kilo defne satışından orman köylüsünün cebine tam 2 milyon 910 bin TL girdi.
Bölgedeki 250 hektarlık alandan toplanan 301 kilo yabani elmanın satışı da köylüye nefes aldırdı. Yabani elma üreticileri ilk yarıda 602 bin TL'lik gelir elde ederek yerel ekonomiye güç kattı.
Toprağın Altındaki Siyah Altın: Trüf Mantarı
Dünyanın en değerli mantarlarından biri olan trüf mantarı da Samsun ormanlarında hayat buluyor. 118 hektarlık alanda toplanan 70 kilo trüf mantarı ekonomiye kazandırıldı.
Orman alanlarında yetişen kekik, ekinezya ve tavşanmemesi gibi şifalı otlar da titizlikle toplanarak pazara sunuluyor. Hem sağlık dağıtan hem kazandıran bu orman ürünleri projesinin katlanarak devam etmesi hedefleniyor.