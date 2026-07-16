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Kaynak: AA

Saatlik tüketim verileri incelendiğinde en yüksek kullanım 48 bin 948 megavatsaatle saat 21.00’de kaydedilirken, en düşük tüketim 36 bin 238 megavatsaatle sabah 07.00’de gerçekleşti.

Elektrik üretiminde kaynak dağılımı da dikkat çekti. Üretimde ilk sırayı yüzde 21,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Bunu yüzde 19,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,7 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

Dış ticaret tarafında ise Türkiye dün 9 bin 12 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 6 bin 587 megavatsaat elektrik ithal etti. Veriler, üretimin tüketimin üzerinde gerçekleştiği bir günü işaret ederken, enerji arzında dengeli bir görünümün sürdüğünü ortaya koydu.