Altın alım-satımı yapacaklar, düğün hazırlığındakiler ve elindeki birikimi değerlendirmek isteyen milyonlarca yatırımcı, 16 Temmuz sabahına altın fiyatları bugün ne kadar? Sorusunu aratarak başladı.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Temmuz 2026)
Altın fiyatları yeni güne beklenmedik bir kayıpla başladı! Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının artmasıyla enflasyon endişeleri tırmanırken, Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentisi doları güçlendirdi, altına olan talebi ise bıçak gibi kesti. İşte 16 Temmuz güncel altın fiyatları...Züleyha Öncü
Petrol fiyatlarındaki sert artışın küresel enflasyon kaygılarını diri tutması, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere küresel piyasalarda faiz indirim beklentilerini erteledi.
Güçlenen dolar endeksi karşısında geri çekilen altın kurları, iç piyasada da fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine neden oldu.
İşte 16 Temmuz Perşembe gününde güncel altın fiyatları....
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın satış fiyatı: 6.103,98 TL
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.024,00 TL
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın satış fiyatı: 4.036,26 dolar
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın satış fiyatı: 20.060,00 TL
TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Tam altın satış fiyatı: 40.109,17 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.929,00 TL
GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gremse altın satış fiyatı: 100.580,51 TL
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