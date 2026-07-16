Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Temmuz 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Temmuz 2026)

Altın fiyatları yeni güne beklenmedik bir kayıpla başladı! Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının artmasıyla enflasyon endişeleri tırmanırken, Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentisi doları güçlendirdi, altına olan talebi ise bıçak gibi kesti. İşte 16 Temmuz güncel altın fiyatları...

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Temmuz 2026) - Resim: 1

Altın alım-satımı yapacaklar, düğün hazırlığındakiler ve elindeki birikimi değerlendirmek isteyen milyonlarca yatırımcı, 16 Temmuz sabahına altın fiyatları bugün ne kadar? Sorusunu aratarak başladı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Temmuz 2026) - Resim: 2

Petrol fiyatlarındaki sert artışın küresel enflasyon kaygılarını diri tutması, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere küresel piyasalarda faiz indirim beklentilerini erteledi.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Temmuz 2026) - Resim: 3

Güçlenen dolar endeksi karşısında geri çekilen altın kurları, iç piyasada da fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine neden oldu.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Temmuz 2026) - Resim: 4

İşte 16 Temmuz Perşembe gününde güncel altın fiyatları....

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Temmuz 2026) - Resim: 5

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın satış fiyatı: 6.103,98 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Temmuz 2026) - Resim: 6

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.024,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Temmuz 2026) - Resim: 7

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın satış fiyatı: 4.036,26 dolar

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Temmuz 2026) - Resim: 8

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın satış fiyatı: 20.060,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Temmuz 2026) - Resim: 9

TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Tam altın satış fiyatı: 40.109,17 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Temmuz 2026) - Resim: 10

ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.929,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Temmuz 2026) - Resim: 11

GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gremse altın satış fiyatı: 100.580,51 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Temmuz 2026) - Resim: 12

UYARI: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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