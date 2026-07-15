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Gün öncesi piyasada en yüksek fiyat saat 20.00’de görülürken, en düşük fiyat saat 12.00’de kaydedildi. Elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 885 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 899 lira 2 kuruş oldu.

Piyasadaki hareketlilik işlem hacmine de yansıdı. Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, düne göre yüzde 31,7 artarak 1 milyar 770 milyon 872 bin 975 liraya yükseldi.

Bugünkü verilere bakıldığında ise bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 9 lira 65 kuruş, en düşük fiyatı ise 521 lira 43 kuruş olarak kayıtlara geçti. Bu tablo, elektrik piyasasında kısa vadeli fiyat oynaklığının sürdüğüne işaret ediyor.