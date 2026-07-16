Yeniçağ Gazetesi
16 Temmuz 2026 Perşembe
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Astroloji 16 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Sakın bu hatayı yapmayın

16 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Sakın bu hatayı yapmayın

Haftanın ortasını geçerken, perşembe gününün enerjisi hepimizi farklı alanlarda etkilemeye devam ediyor. Kararlarımızda daha net olacağımız ve ilişkilerimize odaklanacağımız bir gündeyiz.

Cansu İşcan Cansu İşcan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
16 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Sakın bu hatayı yapmayın - Resim: 1

KOÇ

Perşembe günü, iş ortamındaki iletişimin hızlanabilir. Karşına çıkacak yeni fikirler ve projeler seni heyecanlandırsa da hemen eyleme geçmeden önce detayları iyice tartmanda fayda var. Aceleci olma.

1 12
16 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Sakın bu hatayı yapmayın - Resim: 2

BOĞA

Bugün sahip olduğun değerleri ve maddi kaynaklarını gözden geçirmek için oldukça uygun. Beklenmedik bir harcama ihtimaline karşı bütçeni dengelemen ve elindekini korumaya odaklanman önemli.

2 12
16 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Sakın bu hatayı yapmayın - Resim: 3

İKİZLER

Perşembe enerjisi, kendini ifade etme ihtiyacını artırıyor. Gerek iş toplantılarında gerekse sosyal ortamlarda sözlerinle etkileyici olabilirsin. Önemli konuşmaları bugün yapmayı tercih edebilirsin.

3 12
16 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Sakın bu hatayı yapmayın - Resim: 4

YENGEÇ

Bugün biraz kendi kabuğuna çekilme ve sessiz kalma ihtiyacı hissedebilirsin. Kalabalıklardan uzaklaşıp iç sesini dinlemek, ruhsal olarak kendini toparlaman ve yarına daha enerjik hazırlanman için gerekli.

4 12
16 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Sakın bu hatayı yapmayın - Resim: 5

ASLAN

Sosyal çevrenin genişlediği, arkadaşlarından destek göreceğin bir perşembe seni bekliyor. Ortak yürütülen bir projede fikirlerinle ön plana çıkabilir, takım çalışmasında liderliği üstlenebilirsin.

5 12
16 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Sakın bu hatayı yapmayın - Resim: 6

BAŞAK

Kariyerinle ilgili önemli adımlar atabileceğin bir gün. Üstlerinle yapacağın görüşmelerde detaycılığın ve disiplinin takdir görecek. İş hayatındaki çabalarının somut karşılığını almaya başlayabilirsin.

6 12
16 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Sakın bu hatayı yapmayın - Resim: 7

TERAZİ

Bugün ufkunu genişletme arzusu içindesin. Yeni bir eğitime başlamak, araştırma yapmak ya da seyahat planları üzerine düşünmek ruhuna iyi gelecek. Rutinin dışına çıkmak sana ilham verecek.

7 12
16 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Sakın bu hatayı yapmayın - Resim: 8

AKREP

Günün teması, finansal konular ve içsel dönüşüm üzerine kurulu. Başkalarıyla paylaştığın kaynakları, borç ya da alacak durumlarını düzenlemek için ideal bir zaman. Sezgilerin seni doğru yönlendirecek.

8 12
16 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Sakın bu hatayı yapmayın - Resim: 9

YAY

İkili ilişkiler, evlilik veya ortaklıklarda uyumu yakalamak perşembe gününün ana konusu. Karşındaki kişiyi dinlemeye ve onun bakış açısını anlamaya çalışmak, pürüzleri kolayca gidermeni sağlayacaktır.

9 12
16 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Sakın bu hatayı yapmayın - Resim: 10

OĞLAK

Çalışma ortamında yoğunluğun artabileceği bir gün. Gündelik işlerini planlarken sağlığını ihmal etmemelisin. Beslenmene dikkat etmek ve kısa molalar vermek enerjini dengede tutmana yardımcı olacak.

10 12
16 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Sakın bu hatayı yapmayın - Resim: 11

KOVA

Bugün neşen ve yaratıcılığın oldukça yüksek. Hobilerine vakit ayırmak, sanatsal faaliyetlere katılmak ya da romantik ilişkilerinde keyifli anlar yaratmak için perşembe gününün tazeleyici enerjisini kullan.

11 12
16 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Sakın bu hatayı yapmayın - Resim: 12

BALIK

Ev ve aile yaşantın bugün senin için bir sığınak gibi. Yaşam alanını güzelleştirmek, aile üyeleriyle bir araya gelmek ve geçmiş konuları tatlıya bağlamak için harika bir gün. Evindeki huzur enerjini yükseltecek.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro