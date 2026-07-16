Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve MED Yapım sahibi Fatih Aksoy'un da olduğu öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan ünlüler:

1- İlyas Yalçıntaş

2- Mehmet Fatih Aksoy

3- Ateş İnce

4- Öner Faruk Işık

5- Şefik Ömer Dolman

6- Aybüke Albere

7- Ayşe Nur Balcı

8- İrem Haznedar

9- Orhan Yıldı

10- Burak Çelik

11- Volkan Büyükhanlı

12- Büşra Tatar

13- Cenk Çöteli

14- Feyza Cihan

15- Asude Mercan

16- Sıla Gençoğlu

17- H.Eylem İpek Şafak

18- Gökhan Şafak

19- Ümit Aslan

20- Buğra Balkaya

21- Akın Altan

22- Oğuz Alp Güler

23- Kübra Altay

24- Hilal Zeynep Hedbe

25- Melis Selçukoğlu

Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 16/07/2026 tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.