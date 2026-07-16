Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve MED Yapım sahibi Fatih Aksoy'un da olduğu öğrenildi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan ünlüler:
1- İlyas Yalçıntaş
2- Mehmet Fatih Aksoy
3- Ateş İnce
4- Öner Faruk Işık
5- Şefik Ömer Dolman
6- Aybüke Albere
7- Ayşe Nur Balcı
8- İrem Haznedar
9- Orhan Yıldı
10- Burak Çelik
11- Volkan Büyükhanlı
12- Büşra Tatar
13- Cenk Çöteli
14- Feyza Cihan
15- Asude Mercan
16- Sıla Gençoğlu
17- H.Eylem İpek Şafak
18- Gökhan Şafak
19- Ümit Aslan
20- Buğra Balkaya
21- Akın Altan
22- Oğuz Alp Güler
23- Kübra Altay
24- Hilal Zeynep Hedbe
25- Melis Selçukoğlu
- İrem Haznedar: Sosyal Medya fenomeni
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 16/07/2026 tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.