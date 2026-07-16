2025 yılında YÖK, tercih dönemine kısa bir süre kala 125 bin olarak uygulanan hukuk fakülteleri için taban başarı sıralamasında barajı 100 bin olarak belirlemişti.
Danıştay YÖK'ün kararını durdurmuştu: Hukukta baraj krizinde son karar
Yüksek Öğretim Kurumu'nun geçtiğimiz yıl hukuk fakültelerinde 125 bin olarak uygulanan taban başarı sırasını 100 bine çekmesi Danıştay'dan dönmüştü.Kaynak: Diğer
Öğrenciler ve aileleri, "oyun oynanırken kuralların değişmesine" tepki göstermiş ve konu yargıya taşınmıştı.
Danıştay YÖK'ün kararı hakkında durdurma kararı vermiş ve 2025 yılında hukuk fakülteleri için taban başarı sıralaması 125 bin olarak uygulanmıştı.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2026 yılı için uygulanacak taban başarı sıralamasını açıkladı.
Türkiye Gazetesi'ne konuşan Özvar, “Hukukta başarı sıralaması barajı 100 bin olacak. Bir değişiklik söz konusu değil. Diğer bölümlerde başarı sıralamalarına ilişkin de herhangi bir değişiklik yok” dedi.
“Hukukta başarı sıralaması barajı 100 bin olacak. Bir değişiklik söz konusu değil. Diğer bölümlerde başarı sıralamalarına ilişkin de herhangi bir değişiklik yok”
Böylece 2026 yılında hukuk fakültelerinde taban başarı sıralaması 100 bin olarak uygulanacak