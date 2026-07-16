Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Danıştay YÖK'ün kararını durdurmuştu: Hukukta baraj krizinde son karar

Danıştay YÖK'ün kararını durdurmuştu: Hukukta baraj krizinde son karar

Yüksek Öğretim Kurumu'nun geçtiğimiz yıl hukuk fakültelerinde 125 bin olarak uygulanan taban başarı sırasını 100 bine çekmesi Danıştay'dan dönmüştü.

Kaynak: Diğer
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Danıştay YÖK'ün kararını durdurmuştu: Hukukta baraj krizinde son karar - Resim: 1

2025 yılında YÖK, tercih dönemine kısa bir süre kala 125 bin olarak uygulanan hukuk fakülteleri için taban başarı sıralamasında barajı 100 bin olarak belirlemişti.

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Danıştay YÖK'ün kararını durdurmuştu: Hukukta baraj krizinde son karar - Resim: 2

Öğrenciler ve aileleri, "oyun oynanırken kuralların değişmesine" tepki göstermiş ve konu yargıya taşınmıştı.

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Danıştay YÖK'ün kararını durdurmuştu: Hukukta baraj krizinde son karar - Resim: 3

Danıştay YÖK'ün kararı hakkında durdurma kararı vermiş ve 2025 yılında hukuk fakülteleri için taban başarı sıralaması 125 bin olarak uygulanmıştı.

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Danıştay YÖK'ün kararını durdurmuştu: Hukukta baraj krizinde son karar - Resim: 4

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2026 yılı için uygulanacak taban başarı sıralamasını açıkladı.

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Danıştay YÖK'ün kararını durdurmuştu: Hukukta baraj krizinde son karar - Resim: 5

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Özvar, “Hukukta başarı sıralaması barajı 100 bin olacak. Bir değişiklik söz konusu değil. Diğer bölümlerde başarı sıralamalarına ilişkin de herhangi bir değişiklik yok” dedi.

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Danıştay YÖK'ün kararını durdurmuştu: Hukukta baraj krizinde son karar - Resim: 6

“Hukukta başarı sıralaması barajı 100 bin olacak. Bir değişiklik söz konusu değil. Diğer bölümlerde başarı sıralamalarına ilişkin de herhangi bir değişiklik yok”

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Danıştay YÖK'ün kararını durdurmuştu: Hukukta baraj krizinde son karar - Resim: 7

Böylece 2026 yılında hukuk fakültelerinde taban başarı sıralaması 100 bin olarak uygulanacak

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