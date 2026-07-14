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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 16,8 azalarak 1 milyar 344 milyon 199 bin 747 lira seviyesinde gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada fiyatlar saatlik bazda dikkat çeken bir seyir izledi. En yüksek fiyat saat 20.00’de 4 bin 9 lira 65 kuruş olurken, en düşük fiyat ise saat 12.00’de 521 lira 43 kuruş olarak kaydedildi.

Aynı piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 274 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 305 lira 22 kuruş olarak hesaplandı.

Öte yandan spot piyasada bugün için kaydedilen fiyatlar da dikkat çekti. Gün içinde en yüksek fiyat 4 bin 400 lira, en düşük fiyat ise 899 lira 99 kuruş olarak gerçekleşti.