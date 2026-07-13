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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 1,04 artarak 1 milyar 615 milyon 229 bin 868 liraya ulaştı.

SAATLİK FİYATLARDA BÜYÜK FARK

Gün öncesi piyasada yarın için en yüksek fiyat saat 21.00’de 4 bin 400 lira olarak belirlenirken, en düşük fiyat ise saat 12.00’de 899 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

ORTALAMA FİYATLAR DA AÇIKLANDI

Piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 641 lira 34 kuruş olurken, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 658 lira 71 kuruş olarak kaydedildi.

BUGÜNKÜ FİYATLAR DA YÜKSEK SEYRETTİ

Öte yandan spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 500 lira, en düşük fiyatı ise 1000 lira olarak gerçekleşti.