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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 935 bin 627 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 11 milyon 303 bin 782 lira seviyesindeydi.

TİCARET MİKTARI VE FİYATLAR AÇIKLANDI

Piyasada dün gaz ticaret miktarı 630 bin metreküp olarak gerçekleşti. Dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 226 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 490 lira 33 kuruş olarak kaydedildi.

TÜRKİYE’YE GAZ GİRİŞİ 100 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI

Türkiye’ye dün 100 milyon 937 bin 197 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen toplam gaz miktarı 100 milyon 900 bin 296 metreküp oldu.