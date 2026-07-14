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Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah-Beyazlılar, 31 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini resmmen açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi için oyuncunun kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır.”

Beşiktaş, yeni transferi Leandro Trossard’ı taşıyan uçağın bu akşam saat 19.30’da Atatürk Havalimanı'nda olacağını açıkladı.

ARSENAL'DEN LEANDRO TROSSARD AÇIKLAMASI:

"Leandro Trossard'ın transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardığımızı doğrulayabiliriz. Transfer bedelinde anlaşma sağlanmasının ardından Leo'ya, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a gitmesi için izin verildi.

Transfer tamamlandıktan sonra yeni bir açıklama yapılacaktır."