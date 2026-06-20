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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1391 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

İŞLEM HACMİNDE SERT DÜŞÜŞ

Piyasada işlem hacmi bugün düne göre yüzde 41,3 azalarak 221 milyon 370 bin 213 liraya geriledi. Bu düşüş, piyasadaki hareketliliğin zayıfladığına işaret etti.

GÜN İÇİNDE BÜYÜK FARK: SIFIRDAN ZİRVEYE

Gün öncesi piyasada yarın için en yüksek fiyat saat 20.00’de 1391 lira 49 kuruş olurken, en düşük fiyat 07.00 ve 16.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Bu tablo, gün içerisinde arz-talep dengesine bağlı olarak fiyatların oldukça geniş bir bantta hareket ettiğini ortaya koydu.

ORTALAMA FİYATLAR NE SEVİYEDE?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 378 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 397 lira 66 kuruş olarak hesaplandı.

BUGÜNKÜ FİYATLAR DAHA YÜKSEKTİ

Öte yandan spot piyasada bugün için elektrik fiyatı en yüksek 1999 lira 1 kuruş, en düşük ise 101 lira 6 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Elektrik piyasasında görülen bu sert dalgalanma, fiyatlamalarda oynaklığın sürdüğüne işaret ederken, özellikle sıfır fiyat oluşan saatler dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.