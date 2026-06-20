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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 160 lira olarak belirlendi.

İŞLEM HACMİNDE SERT DÜŞÜŞ

Piyasada işlem hacmi önceki güne kıyasla önemli ölçüde geriledi. Bir önceki gün 3 milyon 900 bin 768 lira olan işlem hacmi, dün 2 milyon 93 bin 520 liraya düştü.

Toplam gaz ticaret miktarı ise 122 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

DENGELEME FİYATLARI AÇIKLANDI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 18 lira, satış fiyatı ise 16 bin 302 lira olarak tespit edildi.

ARZ VE GİRİŞ DENGEDE

Türkiye’ye dün 111 milyon 900 bin 609 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşirken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 111 milyon 891 bin 632 metreküp oldu.

Veriler, doğal gaz piyasasında arz ile girişin birbirine oldukça yakın seyrettiğini ortaya koyarken, işlem hacmindeki düşüş piyasadaki yön arayışına işaret etti.