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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,62 azalarak 377 milyon 176 bin 891 lira kaydetti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 1999 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 101 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 573 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 604 lira 52 kuruş olarak ifade edildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 488 lira 89 kuruş, en düşük 170 lira 1 kuruş olarak kaydetti.