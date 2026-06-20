Kaynak: Haber Merkezi

ABD ve İran, 28 Şubat’ta başlayan savaşın sona ermesi için mutabakat zaptını imzaladı. Mutabakatın imzalanması ile birlikte iki ülkenin İsviçre’de müzakerelere başlaması bekleniyordu. Ancak görüşmelerin ertelendiği açıklandı. Tarafların 60 gün sürmesi beklenen müzakerelere ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor.

İmzalanan mutabakat çerçevesinde Hürmüz Boğazı ticari gemi geçişlerine yeniden açıldı. Ayrıca İsrail’in Lübnan’a saldırılarına son vermesi de mutabakat çerçevesinde değerlendirildi.

İran ordusu, anlaşmanın imzalanmasından birkaç gün sonra dikkat çeken bir açıklama yaptı. Hatem-i Enbiya Merkez Karargahı, ABD ve İsrail’in mutabakata uymadığı gerekçesiyle Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığını duyurdu. Açıklamada, söz konusu hamlenin gerekçesi olarak İsrail’in ateşkese rağmen Lübnan’a saldırılara devam etmesi gösterildi. Açıklamada “Saldırganlığın devam etmesi halinde, düşmanı yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamak için daha ileri adımların planlanıp atılacağı belirtilir” ifadeleri yer aldı.

ABD: HÜZMÜZ’ÜN KAPATILDIĞI YÖNÜNDE KANIT YOK

ABD Başkan Yardımcısı Vance ise Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığına dair bir kanıtın olmadığını söyledi. Vance, İran ile görüşmek üzere yakın zamanda İsviçre'ye gideceğini söyledi.

Vance, Fox News'e verdiği röportajda, "Önümüzdeki birkaç gün içinde ayrılmayı bekliyorum, ancak biliyorsunuz ki bu her zaman hassas bir koordinasyon ve diplomatik protokoller meselesi" dedi.