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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında yarın için fiyatlar saatlere göre önemli farklılık gösterecek.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira olarak saat 17.00'de, en düşük ise 800 lira olarak saat 12.00'de belirlendi.

ELEKTRİKTE İŞLEM HACMİ GERİLEDİ

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 12,1 azalarak 1 milyar 177 milyon 370 bin 782 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 185 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 246 lira 79 kuruş olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNÜN ELEKTRİK FİYATI 4 BİN LİRAYI AŞTI

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 4 bin 99 lira 99 kuruş, en düşük ise 950 lira 1 kuruş olarak gerçekleşti.