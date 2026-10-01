Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında yarın için fiyatlar saatlere göre önemli farklılık gösterecek.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira olarak saat 17.00'de, en düşük ise 800 lira olarak saat 12.00'de belirlendi.

Elektrik fiyatlarında dikkat çeken hareket: Yarın saat saat değişecek - Resim : 1

ELEKTRİKTE İŞLEM HACMİ GERİLEDİ

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 12,1 azalarak 1 milyar 177 milyon 370 bin 782 lira oldu.

Doğal gaz piyasasında dikkat çeken düşüş (30 Eylül 2026)Doğal gaz piyasasında dikkat çeken düşüş (30 Eylül 2026)Ekonomi

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 185 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 246 lira 79 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Elektrik fiyatlarında dikkat çeken hareket: Yarın saat saat değişecek - Resim : 3

BUGÜNÜN ELEKTRİK FİYATI 4 BİN LİRAYI AŞTI

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 4 bin 99 lira 99 kuruş, en düşük ise 950 lira 1 kuruş olarak gerçekleşti.