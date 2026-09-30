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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 739 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 541 bin 374 lira oldu. Önceki gün işlem hacmi 13 milyon 187 bin 570 lira olarak gerçekleşmişti.

GAZ TİCARET MİKTARI 256 BİN METREKÜP OLDU

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 739 lira 74 kuruş olurken, gaz ticaret miktarı 256 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 626 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 852 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE’YE 100 MİLYON METREKÜPTEN FAZLA GAZ GİRİŞİ

Türkiye'ye dün 100 milyon 133 bin 197 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 100 milyon 217 bin 905 metreküp oldu.