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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı resmi sosyal medya sitesi X den yaptığı açıklamada:

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu;

-Gümrük işlemine tabi tutulmaksızın ülkemize kaçak ürünler sokmak ve dağıtmak,

-Yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünleri piyasaya sürmek suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik 54 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda;

-19 bin 396 litre akaryakıt,

-180 bin 187 paket sigara,

-37 bin 819 litre alkollü içki,

-2 milyon 698 bin 970 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Sahte ve kaçak ürünlerle vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan merdiven altı odaklara, haksız kazanç peşindeki kaçakçılık şebekelerine asla geçit vermiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, KOM Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.