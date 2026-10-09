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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığı açıkladı.

TFF RESMEN AÇIKLADI: MONTELLA DÖNEMİ SONA ERDİ

TFF'nin açıklaması şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır.

Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz’ün atanmasına karar verilmiştir.

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.

Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu’na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır."

MONTELLA'NIN TÜRKİYE KARNESİ

Vincenzo Montella yönetiminde Türkiye çıktığı 40 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

A Milli Takım'ı Uluslar Ligi'nda A Ligi'ne taşıyan İtalyan teknik adam aynı zamanda yıllar sonra Dünya Kupası hasretine de son vermişti. Ancak hem Dünya Kupası'nda hem de Uluslar Ligi A Ligi'nde alınan başarısız sonuçlar deneyimli çalıştırıcının tartışılmasına yol açmıştı.