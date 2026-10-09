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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığında Türk futbolunda yaşanan son gelişmeleri masaya yatırmak üzere olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

TFF'DE OLAĞANÜSTÜ SEÇİM YAPILMAYACAK

Toplantıda en çok merak edilen konu olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınıp alınmayacağıydı.

A Spor'un aktardığı bilgilere göre; İbrahim Hacıosmanoğlu, olağanüstü seçim yapılmayacağını ve mevcut yönetimin görevine devam edeceğini yönetime bildirdi. Seçimin belirlenen takvimde yapılacağına dair karar yönetim oylamasıyla kabul edildi.

5 YÖNETİCİ İSTİFA ETTİ

Toplantıda çoğunluğun kabul ettiği karara karşı çıkan 5 yöneticinin istifa ettiği de bildirildi.

Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz başta olmak üzere Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin görevlerinden istifa etti.

'TEKLİFİMİZ KABUL GÖRMEDİ, İSTİFA ETMEYE KARAR VERDİK'

İstifa ettikten sonra toplantıdan ayrılan Mecnun Otyakmaz basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Olağanüstü Genel Kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük ve istifa etmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.