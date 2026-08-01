İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 22 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

22 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Resim : 1

253 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI!

Düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 52 milyar TL işlem hacmi bulunan 253 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı ile dijital materyal, banka kartı, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk lirası, döviz ve altın, ruhsatsız silah ve mühimmat, 23 otomobil ile 2 gayrimenkul tapusu ele geçirildi.

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Açıklamada, "Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.