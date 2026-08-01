Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 22 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

253 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI!

Düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 52 milyar TL işlem hacmi bulunan 253 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı ile dijital materyal, banka kartı, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk lirası, döviz ve altın, ruhsatsız silah ve mühimmat, 23 otomobil ile 2 gayrimenkul tapusu ele geçirildi.

Açıklamada, "Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

