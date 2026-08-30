Elbette olağanüstü bir gelişme olmazsa!

AK Parti iktidarı iktidarının ilk on yılında Allah’ı var başarılıydı.

Hem ekonomik hem de askerî yönden ülkemizin güçlü olduğu bir gerçekti…

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Erdoğan’ı, 25 yıla yakın iktidar yapan yurdum insanın; Erdoğan iktidarının ikinci yarısından itibaren hayallerini, beklentilerini artık karşılayamaz olduğundan:

Bir türlü enflasyonu indiremeyişiyle…

Hayat pahalılığını durduramayışıyla…

Türk ekonomisinin bugün içinde bulunduğu durumuyla ilgili önümüzdeki bir yıl içinde Türk ekonomisine umut veremeyeceği, insanının refah ve huzurunu sağlayamayacağından Ak Parti seçmeni, -sükutu hayale uğradığı için- partisinden uzaklaşır olmuş.

Bunu da bize, Ağustos 2026 ortalarında yapılan Research İstanbul araştırma şirketinin, ‘AK Parti’den uzaklaşan seçmenin profili’ başlıklı araştırması söylüyor.

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O araştırma ne diyor mesela?

2023’te AK Parti’ye oy vermiş seçmenin yüzde 35’i AK Parti’den uzaklaşmış olduğunu söylüyor.

Az şey mi bu?

Araştırma, AKP’den uzaklaşanların (Yani yüzde 35’in) yüzde 71’nin Erdoğan’dan da kopmuş olduğuna dikkat çekiyor.

Dünya liderlerinden vazgeçiyorlar!

Sahiden düşündürücü!

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AKP’den ‘Uzaklaşanlar’ ve ‘Sadık kalanlar üzerinden’ bakıldığında, iktidardan uzaklaşanların yüzde 79’u ‘Ülke ekonomisinden umutsuzmuş.

Yüzde 57’si ise gelecek yılın daha kötü olacağına inanmış.

Yani partilerine verdikleri güven iyiden iyiye azalmış ki bu durum da AKP ve Erdoğan açısından oldukça düşündürücü!

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Rapora göre partiden uzaklaşanların yüzde 63’nün ekonomik sıkıntı nedeniyle…

Yüzde 71’i ise Erdoğan’dan soğumuş olmalarından uzaklaşmış olduğunu anlıyoruz.

Öyle ki o kesim kendilerini hayal kırıklığına uğratan Erdoğan’a karşı önemli bir güvensizlik duygusu yaşarlarken, bir o kadar da Erdoğan’dan soğuma noktasına gelmişler.

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Araştırmadan anlayabildiğim kadarıyla Ak Parti, ekonomiyi düzeltmesi halinde -ki şu anda öyle bir ışık görünmüyor- kararsızları geri kazanabilme ihtimalinin de yüksek olacağı rapora yansımış.

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Raporda; AKP’den uzaklaşanların yüzde 35’i başka partiye gitmiş.

Bu seçmen kitlesi, Erdoğan’a 10 üzerinden 4.1 oranında not veren seçmen kitlesiymiş.

Bunların da yüzde 66’sı geçinemediklerini ifade etmişler.

Anlayacağınız sorun ekonomik.

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Efendim, yapılacak seçimde AKP’nin, dolayısıyla Erdoğan’ın kazanabilmesi için Sayın Erdoğan, ekonomik zorluklar yaşayan kararsızların sorunlarını çözmesi şart görünüyor.

Ha araştırmada muhalefet, “Ekonomiyi ben düzeltirim” derken, seçmene güven vermesi de gerekiyormuş ki onu da zaman gösterecek.

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Yani efendim, önümüzdeki seçimlerde sayın Erdoğan, seçmenine ekonomide istikrarı sağladığını inandırabilirse…

Emeklilere…

Asgari ücretlilere…

Dar gelirlilere

Köylü ve çiftçilerin ekonomik durumunu iyileştirebilir, enflasyonu tek haneli rakamlara çekebilirse -ki bu sahiden çok zor görünüyor- umut var.

Aksi halde iktidar kaybediyor görünüyor.

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Üstelik de dünlere kadar Sayın Erdoğan, Apo ile asla bir araya gelmeyeceklerini…

“Bizi onlarla asla yan yana göremezsiniz!” derken, bugün aynı iktidar ona statü verebileceklerini de buna ilave edersek, Sayın Erdoğan’ın bu insanlara umut olabileceği, dolayısıyla da yeniden seçilebileceği pek de mümkün olmayacakmış gibi geliyor bana.

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Elbette olağanüstü bir gelişme olmazsa!