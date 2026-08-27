Ne denilir ki?

Ne denilebilir ki?

Afiyetler olsun!

Bir şey denilecekse de:

“Millet, vekiline bakıyor; vekili milletine bakamıyor.” denilir.

*

Bunun üzerine ne şiirler yazılır…

Ne hicivler yapılır…

Hatta ne skeçler oynanır ya, kime neyi anlatacaksınız ki?

Hadi anlattık diyelim, kim nasıl anlayacak, anladığını nasıl uygulayacak?

Vekil, milletini nasıl rahatlatacak?

*

Tabi ki bütün bunları iktidar vekilleri için söylüyorum.

Muhalefet vekillerinin kanun çıkarmada etkileri de yok.

Öyle olunca da millet için bir şeyler yapacaksa iktidar vekilleri yapacak.

Baksanıza onlar da ne yapıyor?

*

Belki de iktidar vekilleri kendilerine söyleneni yapıyorlar!

Aksi halde millet ile vekili arasında yiyecekleri yemek fiyatlarıyla ilgili bu kadar fark olmasa gerek.

Mesela, millet sokaktaki herhangi bir lokantada bin 100 liraya, 110 gramlık döner yerlerken, mecliste milletin vekili bir porsiyon Dana et saç kavurmayı 66 liradan yiyor olması, çok mu hakkaniyetli?

TBMM lokantasındaki fiyatlarla sokaktaki esnaf lokantasındaki fiyatları arasında “Bu kadar da fark olmamalı” denilse de meclis lokantası yemek mönüsü aynen şöyle diyor.

Mönüde; bir porsiyon Dana sac kavurma (pilavlı) 66 Türk Lirası, deniliyor.

Memleketim için can siperane çalışan sevgili vekiller, siz yiyin size afiyet olsun da… millet 66 liraya döner yemeyi bir tarafa bırakalım bir çorba bile içemiyor, biliyor musunuz?

*

Elbette size şairin dediğini demeyeceğim…

Demeyeceğim de demezsem de olmayacak ya, yine de demeyeceğim, “Siz bu fiyatlara karınlarınızı duruyorken, hiç mi vicdanınız rahatsız olmuyor?” diyeceğim!

“Evlerine ekmek alamayanları duydukça, meclis lokantasında yenilen yemekler nasıl boğazlarınızdan geçiyor” diyeceğim…

Millet, üç-beş zeytin, bir parça peynir, yumurtası hak getire, birkaç dilim ekmekle kahvaltı edebilmenin derdine düşerken, sizin o meclis lokantasında bedavaya yakın yemek yerken, şu hayat pahalılığı üzerine neler konuştuğunuzu, kendi adıma merak ediyorum.

Sahi millet yatağa aç girdiğini bildiğiniz halde, sizin tok olmanız, tok yatmanız nasıl bir duygu?

Millet çocuğunu okula yazdıramazken…

Hadi yazdırdı diyelim, ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamazken…

Hadi karşıladı diyelim, servise veremezken, okuldan istenilen ekstralar için parayı bulamazken, siz o meclisin kaliteli ve bir o kadar da ucuz yemeklerini yerken, nasıl bir duygu içindesiniz?

Ya da millete bu kadar ıstırap çektirecekseniz niye oradasınız, vallahi merak ediyorum?

Bu durumdan rahatsızsanız niye bu millete hayatı kolaylaştıramıyorsunuz?

*

Gerçekten de bu olup bitene ne denilebilir ki?

Afiyetler olsun!

Bir şey denilecekse de:

“Millet, vekiline bakıyor; vekili milletine bakamıyor!” denilir.