İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, yarın yeni bir ağır suçlamayla hakim karşısına çıkıyor. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada İmamoğlu ile birlikte Hüseyin Gün, Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ "siyasal casusluk" suçundan yargılanacak.

VERİLER "KARANLIK İNTERNETE" Mİ SIZDIRILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 2019-2025 yıllarını kapsayan iddianame, dehşet verici iddiaları barındırıyor. İddianameye göre; İBB veri tabanına ait gizli belgeler, iç yazışmalar ve vatandaşların kişisel bilgileri, İmamoğlu’nun talimatıyla Necati Özkan tarafından "Ostin" adı verilen internetin yeraltı dünyasına (dark web) aktarıldı. Bu verilerin yabancı istihbarat servislerinin kullanımına sunulduğu ve analiz edildiği öne sürülüyor.

"YABANCI İSTİHBARAT SERVİSLERİYLE MÜŞTEREK HAREKET"

İddianamenin en dikkat çekici noktalarından biri de yabancı istihbarat servisleriyle kurulan hiyerarşik bağ iddiası. Belgede, 2019 yerel seçimlerini manipüle etmek amacıyla yabancı istihbarat elemanı Aaron Barr ile sanıkların müşterek hareket ettikleri iddia ediliyor. Savcılık, İmamoğlu’nun nüfuzunu kullanarak ele geçirdiği devletin güvenliğini ilgilendiren sırları, siyasi menfaat sağlamak amacıyla yabancı bir devlet yararına topladığını savunuyor.

20 YIL HAPİS İSTEMİ

İddianamenin sonuç bölümünde, vatandaşların telefonlarına ve sosyal medya yazışmalarına dahi erişim sağlandığı iddia edilerek şu değerlendirmeye yer veriliyor:

"Devletin yönetilmesi ve idaresiyle ilgili bilgilerin, gizli amaçlar doğrultusunda yabancı bir devlet yararına, Türkiye Cumhuriyeti ve vatandaşlarının zararına toplandığı anlaşılmıştır."

Savcılık; Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın "siyasal casusluk" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep ediyor.

YARIN MARMARA CEZAEVİ KARŞISINDA SAVUNMA YAPILACAK

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülecek olan tarihi davada, tutuklu bulunan 4 ismin de kapsamlı bir savunma yapması bekleniyor. Kamuoyu, seçimleri manipüle etme ve casusluk iddialarının odağındaki bu davanın ilk duruşmasına kilitlenmiş durumda.