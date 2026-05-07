İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 77’si tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davasının 34. celsesi, bugün Silivri’de Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülmeye başlandı.

Dün, Zülfü Livaneli’nin de takip ettiği 33. celsede Ekrem İmamoğlu, tutukluların serbest bırakılmasını istedi. İmamoğlu ayrıca ifadelerin tehdit altında alındığını öne sürdü ve bazı para transferlerini gündeme getirdi.

İddianamenin kabul edilmesi sonrasında ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görülmüştü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 42 kişinin savunması alındı. Cuma günleri duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

Dün bir diğer tutuklu sanık Volkan Ateş savunma yaptı. Davanın 33. celsesi saat 18.20 itibarıyla sona ererken duruşmanın bir sonraki oturumunda tutuklu sanık Yağmur Cansu Yeşilyurt’un avukatı Metin Çetinbaş’ın savunmasıyla devam edileceği bildirildi.

DÜN NELER YAŞANDI?

Duruşmayı takip eden isimler arasında sanatçı Zülfü Livaneli de yer aldı. Livaneli’nin salona girdiğini gören Ekrem İmamoğlu, “Sizi çok seviyorum Zülfü abi. ‘Ey Özgürlük!’ diye bağırıyoruz” ifadelerini kullandı. Salonda bulunan bir izleyici ise “Ekrem başkanım Deniz burada, Yusuf burada, Hüseyin burada” şeklinde seslendi.

“KOLLARIMIZ HEP SIVALI”

Tutukluların salona getirildiği sırada bir izleyici, 2019’daki seçimin iptal edildiği 6 Mayıs gününü hatırlatarak İmamoğlu’na “Kolları sıvadığınız gün” dedi. İmamoğlu ise bu ifadeye, “Kollarımız hep sıvalı” yanıtını verdi.

İMAMOĞLU: BU İNSANLARI DERHAL EVLERİNE GÖNDERİN

Duruşmada Cebeci Döküm Sahası tutuklularından Volkan Ateş’in savunmasıyla başladı. Ateş’e yöneltilen soruların ardından söz alan İmamoğlu, “Cebeci üzerinden uydurma şekilde organize edilen bir eylem yaratıldı. Bu dosya yok hükmündedir. Bu insanların bir an önce evlerine gönderilmesi gerekir” dedi.

Ateş’in avukatı Oğuzcan Bahar ise savunmasında Ergenekon ve Balyoz davalarına atıfta bulunarak süreci “çatı dava” benzetmesiyle değerlendirdi. Bahar, geçmiş davalarda yaşanan yargı süreçleriyle benzerlikler olduğunu savundu.

İMAMOĞLU: İFADELER TEHDİT ALTINDA ALINDI

Duruşmada Yağmur Cansu Yeşilyurt’un savunması sırasında söz alan İmamoğlu, “İnsanların ifadelerinin tehdit altında alındığını düşünüyorum. İnsan haklarını ihlal eden uygulamalar karşısında rahatsızlık duyuyorum. Ben de insanım” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ayrıca bazı şirketlerin yaptığı para transferlerine ilişkin belgeleri gündeme getirerek sorular yöneltti. Yeşilyurt ise bu konuda doğrudan bir bilgisinin olmadığını söyledi.

PARA TRANSFERLERİ GÜNDEME GELDİ

İmamoğlu, Kuzey İstanbul firmasından bazı medya kuruluşlarına ve farklı kurumlara yapılan ödemeleri hatırlatarak, “Bu paralar hangi gerekçeyle gönderildi?” sorusunu yöneltti. Yeşilyurt ise teknik personel olduğunu belirterek detaylara hakim olmadığını ifade etti.