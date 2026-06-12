Kanal D’nin iki sezondur izleyicisiyle buluşan dizisi ‘Eşref Rüya’ da final yapan yapımlar arasına girdi. Dizi, yayınlanan 47. final bölümünde Total’de aldığı 4.72 reyting, AB’de aldığı 3.92 reyting ve ABC1’de aldığı 4.82 reytingle tüm kategorilerde ekranlara zirvede veda etti.

Başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un paylaştığı dizi, kendi gününde ve sezon genelinde uzun zaman zirvede yer aldı. Çok sayıda rakibi olmasına rağmen özellikle ‘Yeraltı’nın başlamasıyla güç kaybı yaşasa da yine de liderin en yakın takipçisi oldu. Final yapmayı gerektirecek kadar kötü reyting almıyordu ancak yapımcısı öyle uygun görmüş. Yayınlandığı dijital platform Amazon Prime Video’da haftalarca zirveden inmedi. Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in partnerliği sevildi. Sosyal medyada çok konuşuldular. Özellikle karakteri ikonikleşti.

‘Eşref Rüya’, unutulmaz karakterleri, izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran hikâyesi ve aksiyon dolu sahneleriyle iki sezon boyunca gündem yaratarak Türk Televizyon Tarihi’ne geçti.

Vizyon öncesi mangal partisi yapıldı

Yapımcılığını Abdurrahman Akarsu’nun sahibi olduğu Sıfır Bir Yapım’ın üstlendiği, aksiyon, komedi ve macerayı bir araya getiren ‘Kıyma: Hain Eşer Kendi Düşer’ filminin oyuncuları, vizyon öncesinde şirketin bahçesinde düzenlenen mangal partisinde basın mensuplarıyla buluştu.

Kadri Beran Taşkın’ın hem yönetmenliğini üstlendiği hem de senaryosunu Onur Dur ile birlikte kaleme aldığı filmin çekimleri, Mersin Erdemli’de gerçekleştirildi. Bugün (12 Haziran) vizyona giren filmde Ali Sürmeli, İrfan Ballı, Onur Akbay, Serdar Saim Avcılar, Melis Özçimen, Mustafa Yılmaz, Kerem Ali Yengüner, Gökhan Diğicibaşı, Burak Şahin, Arda Oğuz Kılıç, Furkan Selahattin Konuş, Duygu Çelebi, Saba Salsabil, İmran Pakır ve Tayfun Sevgili gibi isimler rol alıyor.

Film, yıllar sonra hapisten çıkan Mesut’un yeni bir hayat kurma mücadelesini konu alıyor.

‘Dondurmam Gaymak’ın çekimleri bitti

Başrollerini Cengiz Bozkurt, Okan Çabalar, Atakan Çelik ve Mehtap Bayri’nin paylaştığı ‘Dondurmam Gaymak: Gapital’in çekimleri, Muğla’nın doğal atmosferinden New York’un ikonik sokaklarına uzandı. Amerika ayağında gerçekleştirilen çekimler, New York’un ekonomik ve kültürel kimliğini yansıtan önemli noktalarda yapıldı.

Filmde ‘Kamil’ karakterini canlandıran Atakan Çelik ile çocuk oyuncu Abdullah Burak Kaya’nın yer aldığı sahneler, küresel finansın merkezi Wall Street ve Financial District, Brooklyn’in simgesi haline gelen DUMBO ve Brooklyn Bridge, New York’un çok kültürlü yapısını yansıtan Astoria ile Manhattan manzarasıyla öne çıkan Staten Island Ferry hattında çekildi. Yaklaşık bir hafta süren New York programının ardından ekip, Türkiye’ye döndü.

Yapımcılığını Unik Film, yönetmenliğini Eyüp Boz’un üstlendiği film, sımsıcak hikâyesi ve mizah dolu anlatımıyla izleyiciyi hem güldürmeye hem de düşündürmeye hazırlanıyor. Kadrosunda Zehra Yılmaz, Gülnihal Demir ve Yasin Çam gibi isimlerin de bulunduğu film, yakında vizyona girecek.