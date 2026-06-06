Kış sezonunu kapattığımız şu günlerde yaz döneminin başlamasıyla TV8’de yeni bir program ekran yolculuğuna çıkıyor.

Sunuculuğunu Gizem Hatipoğlu ve Onur Büyüktopçu’nun üstlendiği eğlence ve yarışma ‘Şanslı Pasaport’, bugün başlıyor. Yapımcılığını Erkan Şen’in gerçekleştirdiği JU Medya imzalı program; seyahat, yarışma ve sürprizlerle dolu konseptiyle dikkat çekiyor. Onur Büyüktopçu, sadece oyunculuğuyla değil; sunuculuğuyla da büyük beğeni topluyor. İşini hakkıyla yapıyor. Ekrana da yakışıyor. Onu televizyonda görmeyi özlemiştik. Gizem Hatipoğlu da TV8’de yeniden geri döndü. İkili, tanıtımlarda iyi bir partner olacaklarının sinyallerini verdi.

Farklı etapları ve sürprizleriyle izleyici karşısına çıkacak olan ‘Şanslı Pasaport’, her Cumartesi ve Pazar günü saat 15.30’da TV8’de yayınlanacak. Yolu açık, reytingi bol olsun.

Blok3’ten yeni albüm ‘Kayıp Persona’

Geleneksel rap kalıplarını yıkan ve dinleyiciyle dertleşen, kendine has melodik tarzı ve dijital platformlardaki milyonlarca dinlenmesiyle müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran Blok3, kariyerinin 3. stüdyo albümü ‘Kayıp Persona’yı yayınladı.

10 şarkıdan oluşan albüm, sanatçının müzikal dünyasının farklı yönlerini bir araya getiriyor. Çalışmada yer alan ‘Kayıp Kalp’, ‘Kırgınım’ ve ‘Sebebi Yar’ gibi eserler duygusal ve melankolik bir atmosfer sunarken ‘Baba’, ‘Sakin Ol Champ’ ve ‘Allah Allah’ gibi şarkılar ise Blok3’ün sert, özgüvenli ve sokak ruhunu yansıtan rap tarzını öne çıkarıyor. Albümün prodüksiyonunda Narco, C3rrah ve Snow imzası bulunurken projenin konuk sanatçısı ‘Çok Güzel Gülüyorsun’ şarkısında Blok3’e eşlik eden Poizi oldu.

Blok3, albümüyle sözlerin ve bestelerin ardındaki hikâyelerle, maskelerin ardındaki gizli yüzü yani ‘Kayıp Persona’yı keşfetmeye ‘Hazır olun’ mesajı veriyor.

‘Aile Arasında’ filmi geri dönüyor

Senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı ve yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın üstlendiği BKM imzalı ‘2 Aile Arasında’ filminin vizyon tarihi belli oldu.

Türk Sineması’nın en sevilen komedileri arasında gösterilen filmin devamı niteliğindeki ‘2 Aile Arasında’, ilk filmden sevilen karakterleri yeniden bir araya getirirken seyirciyi bir kez daha aileler arasındaki eğlenceli çatışmaların ve sürprizlerin merkezine davet ediyor. Filmin oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal yer alıyor.

Çekimleri devam eden film, 4 Aralık’ta vizyona girecek.