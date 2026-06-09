TRT 1’de 6 sezondur ekranlara gelen ‘Gönül Dağı’, 220. bölümüyle sezona mola verdi. Dizi, son bölümde Total’de aldığı 3.49 reyting, AB’de aldığı 2.45 reyting ve ABC1’de aldığı 3.23 reytingle tüm kategorilerde 3. sırada yer aldı.

Kadrosunda Melis Sevinç, Berk Atan, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Eser Eyüboğlu, Ferdi Sancar gibi isimlerin bulunduğu dizi, bu sezona kadar kendi gününün lideriydi. ‘Güller ve Günahlar’ın başlamasıyla zirveyi rakibine kaptırdı. Sezon finalinde de iyi bir sonuç elde edemedi. Alınan sonuçlara bakınca, biraz buruk bir mola oldu. 17 Ekim 2020’de yayınlanmaya başlayan dizi, bu sezon ekran macerasını tamamlayabilirdi ama yeni sezonda da devam etmesi kararlaştırıldı. Bazı işler, tadında bırakılmalı. ‘Gönül Dağı’ da öyle bir işti. Dizi, oyuncu performanslarıyla eskisi kadar olmasa da yine de sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Bakalım, yeni sezonda neler olacak? Kadroya yeni isimler girecek mi? Bekleyip göreceğiz.

Natasa’dan unutulmaz bir konser

Yunan müziğinin güçlü sesi Natasa Theodoridou, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluştu. Sanatçıya gecenin sürpriz konuğu olarak Türk müziğinin sevilen ismi Yalın eşlik ederken ikilinin aynı sahnede gerçekleştirdiği performans izleyicileri büyüledi.

Sinkron organizasyonuyla düzenlenen, biletleri günler öncesinden tükenen konser, sanatçının güçlü yorumunu, duygusal repertuvarını ve sahne enerjisini Türk dinleyicilerle buluşturdu. Sanatçı, konser repertuvarında ‘Feggari’, ‘Den Thelo Tetious Filous’ ve ‘Kokkini Grammi’ gibi hit parçalarının yanı sıra 30 yıllık kariyerine damga vuran, en sevilen şarkılarına yer verdi. Açıkhavayı dolduran müzikseverler, sanatçının eserlerine gece boyunca eşlik ederek konserin coşkusunu paylaştı.

Theodoridou’nun Harbiye’deki ilk performansını izlemeye gelenler arasında Demet Sabancı Çetindoğan, Leyla Alaton, Siren Ertan, Serdar Bilgili ve Saffet Emre Tonguç gibi isimler yer aldı.

Halil İbrahim Ceyhan’dan yeni şarkı

Oyunculuğu kadar müzik çalışmalarıyla da dikkat çeken Halil İbrahim Ceyhan, yeni şarkısı ‘Ağırıma Gitti’yi AGY Production etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Halil İbrahim Ceyhan’a ait eserin düzenlemesini Suat Sakarya yapmış. ‘Kalbinde susan herkese tercüman olması’ dileğiyle bu şarkıyı yazdığını söyleyen Halil İbrahim Ceyhan, “Önceliğim tabii ki, oyunculuk ancak sevenlerimin de bildiği müzik çalışmalarımla da onlarla aramızdaki bu güçlü bağı devam ettirmeyi istiyorum” dedi.

Duygusal altyapısı ve güçlü sözleriyle dikkat çeken şarkı, sevilen kişinin ilgisizliği, ayrılık sonrası yaşanan hayal kırıklığı ve gurur kırıklığını anlatıyor.