TRT 1’de yayınlanan ‘Cennetin Çocukları’ da ekranlara veda etti. Dizi, son kez izleyicisiyle buluştuğu 36. final bölümünde Total’de aldığı 3.05 reyting, AB’de aldığı 2.17 reyting ve ABC1’de aldığı 2.97 reytingle tüm kategorilerde 3. sırada kendine yer buldu.

Başrollerinde Özgü Kaya ve İsmail Hacıoğlu’nun yer aldığı dizinin ilk bölümü, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü görücüye çıkmıştı. Daha sonra kadrodan çıkarılan İsmail Hacıoğlu’nun yerine Burak Serdar Şanal getirilmişti. Projeden Özgü Kaya’nın da ayrılmasıyla Buse Meral ekibe dâhil olmuştu. Başladığı günden bu yana kendi gününde ‘Uzak Şehir’ ile kıyasıya bir rekabet yaşayan dizi, kadroda yaşanan değişiklikler sonrası inişli çıkışlı bir grafik çizdi.

Zaman zaman ‘Uzak Şehir’in yokluğunu fırsata çevirip zirveye yerleşen ‘Cennetin Çocukları’, oyuncu performanslarıyla da sosyal medyada konuşulan işlerdendi. Türk Televizyon Tarihi’nde iz bırakan yapımlardan birisi olarak yerini aldı.

Murat Başaran ve Asena’dan düet

Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Murat Başaran, yeni şarkısı ‘Battı Balık’ı ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Hareketli ritmi, eğlenceli sözleri ve dikkat çeken klibiyle şimdiden konuşulmaya başlayan şarkıda Murat Başaran’a yakın dostu Asena eşlik ediyor.

Sözleri Murat Başaran ve eşi Ayten Başaran’a ait şarkının müziği anonim eserden uyarlanırken düzenlemesini ise Ceyhun Çelik yaptı. Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği şarkının klibi ise yönetmen Kubilay Kasap tarafından çekildi.

Şarkının klibi, İstanbul’un tarihi simgelerinden, 600 yıllık geçmişiyle dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı’nın özel bölümlerinde gerekli izinler alınarak çekildi. Tarihi atmosferi ve enerjisiyle dikkat çeken mekân, şarkının ruhuna uygun görüntülere ev sahipliği yaptı.

Harbiye’de konser vermek istiyor

Besteleri ve sesiyle dikkat çeken İstanbul gecelerinin sevilen müzisyeni Anıl Doruk, yeni şarkıları ‘Uslanmam’ ve ‘Meçhul’ için Celtic Iris Pub’da düzenlenen lansman gecesinde davetlilerle bir araya geldi. Şarkılar, etkinlikte davetlilerden tam not aldı.

Uzun yıllardır sahnede olduğunu söyleyen Anıl Doruk, “Söz ve müziği bana ait olan kendi şarkılarımla buluşmak üzere startı verdik. 1,5 yıldır süren bir çalışma sürecinden geçtik. Emeğimize değdi. Dinleyicilerimiz de umarım beğenir. Çünkü bu projeler için biz çok uğraştık” dedi.

Gelecek projeleri hakkındaki sorulara yanıt veren şarkıcı, “Murat İlkan’ın öğrencisiyim. Birlikte sahne almayı çok isterim. Gelecekte Bostancı ya da Harbiye’de de konserler vermek hayallerim arasında” dedi.