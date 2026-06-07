Star TV’nin bu sezonki en dikkat çeken işlerinden birisi olan ‘Sevdiğim Sensin’, sezona zirvede mola verdi. 15 bölümüyle sezon finali yapan dizi, Total’de 7.29 reyting, AB’de 4.75 reyting ve ABC1’de 6.64 reyting alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı dizi, hafızalara kazınan bölümle izleyicileri ekrana kilitledi. Dizinin soluksuz izlenen sezon final bölümüne büyük kavuşmalar ve fedakârlıklar damga vurdu. Hasretini çektiği ablası Derya’ya kavuşan Dicle, Erkan’dan aldığı evlilik teklifiyle mutluluğa boğuldu. Ancak bu mutluluk tablosuna, Derya’nın yaşadığını öğrenen Ferman’ın dönüşü gölge düşürdü. Ablasını Ferman’dan kurtarmak için elini kana bulamak zorunda kalan Dicle’nin suçunu üstlenen Erkan tutuklandı.

İzleyenleri derinden sarsan sezon final bölümüyle ekranlara kısa bir ara veren Ay Yapım imzalı ‘Sevdiğim Sensin’, yeni sezonda da adından söz ettireceğinin sinyallerini güçlü bir şekilde verdi.

İrem Derici’den yeni albüm ‘Olay Mahalli’

Türk Pop Müziği’nin güçlü ve iddialı isimlerinden İrem Derici, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı kariyerinin 4. stüdyo albümü ‘Olay Mahalli’ni yayınladı.

Güçlü vokali ve kendine özgü yorumuyla pop müziğin sevilen isimleri arasında yer alan İrem Derici, yeni albümünde Onurr, Tüzzün, Kaan Karamaya, Olcay Ecet, Murat Güneş, Oğuz, Mert Çodur, Sezen Aksu ve Serhat Tekin ile söz ve beste çalışmalarında bir araya geldi. Albümün düzenlemelerinde ise BKE, Mustafa Ceceli, Ufuk Kevser, Aerro, Kerem Akdağ ve Kerceya imzası yer aldı.

Pop müziğin farklı renklerini bir araya getiren albüm, duygu yüklü şarkıları ve güçlü prodüksiyonuyla dikkat çekiyor.

‘7 Dogs’, Türkiye’de de vizyona giriyor

Arap sinemasının bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük ve en iddialı yapımlardan biri olarak gösterilen ‘7 Dogs’, dünya çapındaki vizyon yolculuğunu Türkiye ile sürdürüyor. Büyük merakla beklenen film, 26 Haziran’da Türkiye’deki sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Bad Boys for Life ve Bad Boys: Ride or Die filmlerinin yönetmenleri Adil El Arbi ve Bilall Fallah tarafından yönetilen film, uluslararası yıldızlardan oluşan oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyon ölçeğiyle yılın en çok konuşulacak aksiyon yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor.

Başrollerde Arap dünyasının en önemli yıldızlarından Karim Abdel Aziz ve Ahmed Ezz yer alırken Monica Bellucci, Giancarlo Esposito, Salman Khan, Sanjay Dutt ve Max Huang gibi uluslararası isimler de oyuncu kadrosunda bulunuyor. Film, Interpol ajanı Khalid Al-Azzazi ile küresel suç örgütü ‘7 Dogs’un eski üst düzey üyelerinden Ghali Abu Dawood’un hikâyesini konu alıyor.