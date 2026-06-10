Haftanın dizisi: Kanal D’nin yaz dönemi dizisi ‘Daha 17’, dikkat çeken çıkışını sürdürüyor.

Başrollerini Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ata Yaşat, Ceren Ayruk ve Armağan Oğuz’un paylaştığı dizi, 2. bölümüyle 2 puanı aşkın artış kaydederek 5.13 reytingle kendi gününün ve haftanın en dikkat çekici yükselişine imza attı. Pazar akşamları izleyicisiyle buluşan dizi, oyuncu performanslarıyla da sosyal medyada çok konuşulmaya başladı.

Cin lanetinin ortasında bir arkeolog

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Bülent Orçin’in yaptığı, senaryosunu Selda Erdoğan’ın kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Mustafa Zeren, Ertan Deniz Tatlı, Emirhan Uyanık gibi isimlerin bulunduğu ‘Define: Cinler Uyandı’, ilk hafta sonunda 3 bin 346 kişi tarafından izlendi.

Mert Yapım Medya imzalı film, Kırk Dereli Köyü’ne yüzey araştırması için gelen arkeolog Hazal ve arkadaşlarının, kendilerini 25 yıl önce köyde yaşanmış cin lanetinin içerisinde bulmalarını anlatıyor.

Tarık Mengüç’ten sıcak bir aşk şarkısı

Haftanın şarkısı: Kendine has tarzı ve yorumuyla her dönem fark yaratan Tarık Mengüç, yeni şarkısı ‘Aşkımsın Sen’i yayınladı. Sözleri ve müziği Tarık Mengüç’e ait şarkının düzenlemesini Göksel Kamçı yapmış.

Yazın gelmesiyle birlikte aşk tadında, sevenlerinin içlerini ısıtacak kıpır kıpır bir şarkı olan ‘Aşkımsın Sen’, aşkın en saf halini, sadakati ve gerçek sevgiyi anlatırken eser, unutulmaya yüz tutmuş duyguları yeniden hatırlatmayı hedefliyor.

‘İptal Edilen Hayaller Kulübü’ çıktı

Haftanın kitabı: Yazar Harika Sancı’nın yeni kitabı ‘İptal Edilen Hayaller Kulübü’, Gökdüşü Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Bazı çocuklar hata yapmaktan korkar. Bazıları ise, başlamadan vazgeçer çünkü yeterince iyi olmadığını düşünür. ‘İptal Edilen Hayaller Kulübü’, çocukların bu duygularını fark etmelerine, konuşabilmelerine ve kendilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için yazıldı. Hikâye boyunca çocuklar; hata yapma korkusu, yetersizlik hissi, özgüven ve duygularını ifade etme gibi konular üzerine düşünme fırsatı buluyor.

Kitap, yönlendirici sorularıyla yalnızca bir hikâye sunmuyor; aynı zamanda çocuklarla anlamlı sohbetler kurabilmek için bir kapı aralıyor.