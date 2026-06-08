Kanal D’nin yıllara meydan okuyan dizisi ‘Arka Sokaklar’, 751. sezon finaliyle izleyici karşısına çıktı. Dizi, yayınlanan bölümde Total’de aldığı 3.99 reytingle 3., AB’de aldığı 1.51 reytingle 8. ve ABC1’de aldığı 2.62 reytingle 4. sırada yer aldı.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı dizinin final yapacağı kulislerde konuşulmuş, ardından final kararından vazgeçilerek sezon finali ekranlara geldi. 20 sezondur ekranların vazgeçilmezi olan ‘Arka Sokaklar’ın ilk bölümü 31 Temmuz 2006’da yayınlanmıştı. Dizinin sezon finalinde tüm ekip şehit oldu. Bu şaşırtan gelişme sonrası akıllara ‘Arka Sokaklar devam edecek mi?’ sorusu geldi. Dizi, her ne kadar sezon finali yapsa da geçtiğimiz günlerde Şevket Çoruh’un “Bir efsane daha bitti. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkürler” açıklaması, dizinin final yaptığı yönünde yorumlandı.

‘Arka Sokaklar’, ana kadronun veda etmesiyle yeni sezonda yeni bir kadroyla devam etse bile eskisi gibi izlenir mi? Bilemem ama tadında bırakarak final yaptırılsaydı daha şık olurdu. Bakalım, ilerleyen günlerde bununla ilgili neler olacak? Bekleyip göreceğiz.

Yonca Lodi’den ‘İncir Ağacı’ sürprizi

Türk Pop Müziği’nin güçlü kadın vokallerinden Yonca Lodi, müzik dünyasında büyük heyecan yaratan yeni projesi ‘Düet Listesi’nin ilk düetinde Murat Güneş’le buluştu.

İkilinin seslendirdiği ‘İncir Ağacı’, retro pop dokusunu psychedelic ve arabesk esintilerle harmanlayan iddialı yapısıyla dikkat çekiyor. Sözleri ve müziği Murat Güneş imzası taşıyan şarkı; sıcak analog tınıları, dramatik melodik yapısı ve modern sound’u ile şimdiden müzik sektörünün en çok konuşulan işleri arasına girdi.

CanVS düzenlemesiyle hazırlanan eser, nostaljik ruhu günümüz pop anlayışıyla bir araya getirirken Yonca Lodi’nin kendi yapımcılığını üstlendiği ilk proje olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor.

Melis Kızılaslan, ‘Espiyonaj’ ile geliyor

Melis Kızılaslan, TRT’nin dijital platformu ‘tabii’nin yeni projesi ‘Espiyonaj’ ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merak uyandıran hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda oyuncu, sürpriz bir karaktere hayat verecek.

Yeni rolü için yoğun bir hazırlık sürecinden geçen ünlü oyuncunun uzun süre istihbarat dünyası üzerine çalıştığı öğrenildi. ‘Espiyonaj’ dizisinde bugüne kadar bilinmeyen pek çok gerçeğin gün yüzüne çıkarılacağı konuşulurken Melis Kızılaslan’ın performansı şimdiden merak konusu oldu.

Aksiyon ve gerilim türündeki projede Melis Kızılaslan’a genç oyuncular Ece Tengiz ve Duru Peren de eşlik ediyor. Güzel ve yetenekli isimlerin buluştuğu dizi, yayın hayatına başlamadan sektörde dikkat çeken yapımlar arasına girmeyi başardı.