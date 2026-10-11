Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Uzun yıllardır televizyon ekranlarında yer alan Eda Ece, özel hayatı ve oyunculuk kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fatih Altaylı'nın programına konuk olan oyuncu, evlilik ve anne olmasının ardından mesleki hayatında değişen noktaları anlattı.

Oyunculuk kariyerine "Hayat Bilgisi" dizisiyle adım atan Eda Ece, daha sonra "Pis Yedili" ile adını geniş kitlelere duyurdu. 2018-2023 yılları arasında yayınlanan "Yasak Elma" dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri ise oyuncunun kariyerindeki en dikkat çeken rollerden biri oldu. Ece, bu rolle yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

TUZLU KAHVE İLE EKRANLARA DÖNDÜ

Basketbolcu Buğrahan Tunçer ile evlenen Eda Ece, iki yıl önce kızı Mina İpek'i kucağına aldı. Bir süre ekranlardan uzak kalan oyuncu, yeni sezonda "Tuzlu Kahve" dizisiyle yeniden izleyicinin karşısına çıktı.

Star TV'de yayınlanan dizide Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşan Eda Ece'ye Binnur Kaya, Şevval Sam, Nebahat Çehre ve Nevra Serezli gibi isimler eşlik ediyor.

Dizi, İstanbul'un köklü ve varlıklı bir ailesinin kızı ile Amerika'dan dönen bir holding veliahdının evlenme kararı etrafında gelişen olayları konu alıyor.

EVLİLİK VE ANNELİK SONRASI KARARLARI DEĞİŞTİ

Fatih Altaylı'nın programında evlilik ve çocuk sahibi olmasının kariyerini nasıl etkilediği sorulan Eda Ece, projelerinde artık bazı konularda daha dikkatli olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu, evlilik ve anne olmasının ardından öpüşme ve açık sahnelerde yer almadığını, kıyafet seçimlerinde de daha farklı davrandığını söyledi.

"ÖPÜŞME SAHNESİ ÇEKMİYORUM"

Eda Ece aldığı kararları şu sözlerle anlattı:

"Öpüşme sahnesi çekmiyorum. Açık sahne çekmiyorum. Dekolte giymiyorum."

Evlilik ve çocuk sahibi olduktan sonra bu konulara ekstra dikkat ettiğini belirten oyuncu, aynı tercihi yapmayan meslektaşlarını eleştirmediğinin de altını çizdi.

Ece, "Yapanları eleştirmiyorum. Onlar yapabilirler, ben yapmıyorum" ifadelerini kullandı.