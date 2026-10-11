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Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü manken ve oyuncu Çağla Şıkel, büyük oğlu Kuzey'in su sporlarındaki başarısıyla gururlandı.

Sosyal medya hesabından oğlunun yeteneklerini sergilediği anları paylaşan ünlü isim, duygusal ifadeleriyle dikkat çekti.

Özellikle jetsurf yaparken sergilediği performansla adından söz ettiren Kuzey Altuğ, disiplinli çalışmasının karşılığını su üstündeki hakimiyetiyle gösterdi.

Oğlunun azmini ve spora olan tutkusunu yakından takip eden Şıkel, paylaşımına eklediği notla hislerini dile getirdi.

ÇAĞLA ŞIKEL BÜYÜK OĞLU KUZEY’E ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Oğlunun yeteneğine ve çalışma disiplinine olan hayranlığını vurgulayan ünlü sunucu, "Sabrına, özverine, çalışkanlığına hayranım… İyi ki senin annenim oğlum" sözleriyle yaşadığı annelik gururunu aktarmıştı. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım, takipçiler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.