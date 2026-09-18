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Vasiyetnamenin açıklanma evresinin hak sahiplerine ulaştırılamayan tebligatlar nedeniyle ertelenmesi, intikal ve veraset uygulamalarının işleyişini bir kez daha gündeme taşıdı. Damla Kaya'nın haberine göre varislik kağıdından vasiyetnamelere, intikal eden gayrimenkullerden finansal hesabı yer alan bankalara dek pek çok veri artık e-Devlet portali vasıtasıyla kontrol edilebiliyor. İşte, birinin varisi sayıldığınızı nasıl anlayabilirsiniz ve bu doğrultuda e-Devlet’te hangi ekranlardan yararlanmanız icap ediyor?

MİRASÇI OLDUĞUNUZU NASIL ÖĞRENİRSİNİZ?

MİRASÇILIK BELGESİ NEDİR?

Mirasçılık belgesi, diğer tabirle veraset ilamı, bireyin hak sahipliği durumunu belgeleyen evraktır... Türk Medeni Kanunu'nun 598. maddesi uyarınca kanuni varis konumunda bulundukları tescillenen kişilere müracaatları üzerine sulh yargıcı yahut noterlik kanalıyla varislik durumlarını ispatlayan evrak düzenlenmektedir. e-Devlet platformunda gerek Adalet Bakanlığının gerekse Türkiye Noterler Birliğinin “Veraset İlamı Sorgulama” menüleri mevcuttur.

VASİYETNAME SORGULAMASI

Veraset süreçlerinde öne çıkan bir diğer modül ise vasiyetname kontrolüdür... Adalet Bakanlığının e-Devlet sistemi üzerinden sağladığı “Sulh Hukuk Mahkemelerince Açılan Vasiyetname Sorgulama” imkanıyla söz konusu veriler taranabilmektedir. Veraset belgesinin görüntülenmesi, vefat eden şahsın bütün mal varlığının tek bir ekranda dökümünün yapıldığı manasına gelmemektedir.

HESABIN BULUNDUĞU BANKAYI SORGULAMA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün e-Devlet bünyesinde “Tapu Bilgileri Sorgulama (Mirasçısı Olduğunuz Kişi Adına)” şeklinde isimlendirilen ayrı bir paneli bulunmaktadır. Varisler gayrimenkullere yönelik detaylar adına bu arayüzden faydalanabilmektedir.

e-Devlet'in sistem verilerinde “Mevduat / Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama (Mirasçısı Olduğunuz Kişi Adına)” uygulaması da yer almaktadır. Bu servis, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu sekmesi altında hizmete sunulmaktadır. Buradaki ayrıntı bilhassa önem taşımaktadır: Servisin ismi bakiye miktarını öğrenme değil, hesabın yer aldığı bankayı tespit etme şeklinde tanımlanmaktadır.

MİRASÇISI OLDUĞUNUZ KİŞİ ADINA SORGULAMA

Adalet Bakanlığı, varislere müteveffa adına birtakım dava kayıtlarını araştırma imkanı da tanımaktadır. e-Devlet'te “Hukuk Dava Dosyası Sorgulama (Mirasçısı Olduğunuz Kişi Adına)”, “İdari Dava Dosyası Sorgulama (Mirasçısı Olduğunuz Kişi Adına)” ve “İcra Dosyası Sorgulama (Mirasçısı Olduğunuz Kişi Adına)” panelleri yer almaktadır. Bu imkanlar, veraset işlemlerinde sadece varlıkların değil, vefat eden kişiyle bağlantılı kimi yargı ve icra süreçlerinin de ekstra incelenmesine zemin hazırlamaktadır. Adı geçen takip ekranlarından faydalanabilmek maksadıyla kullanıcı doğrulaması talep edilmektedir.

VERASET, VASİYATNAME, TAPU, BANKA

e-Devlet'teki ilgili modüllerde e-Devlet parolası, mobil imza, dijital imza, T.C. kimlik kartı yahut internet bankacılığı vasıtalarıyla sisteme giriş yapılabileceği aktarılmaktadır. Bu sebeple intikal süreçlerinde e-Devlet platformunda tek bir taramayla yetinmek yerine, veraset ilamı, vasiyetname, tapu, banka ve dava dosyaları doğrultusunda sağlanan modüllerin tek tek taranması gerekmektedir.