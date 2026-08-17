Oyuncu Ceren Benderlioğlu’nun hazırlayıp sunduğu "Dile Kolay" programına konuk olan Emre Belözoğlu, saha dışındaki aile yaşantısına dair çok özel açıklamalarda bulundu. 2009 yılında Tuğba Belözoğlu ile hayatını birleştiren ve bu mutlu evlilikten Ömer Akif, Zeynep Neda ve Leyla adında üç çocuk sahibi olan 45 yaşındaki futbol adamı, evlatlarına yazdığı özel mektupları ve öldükten sonra gerçekleşmesini istediği vasiyetini anlattı.

"ONLAR İÇİN ŞİİRLER VE MEKTUPLAR SAKLIYORUM: ÖYLE BİR VASİYETİM VAR..."

Programda yöneltilen "Çocuklarınızla burada 10 yıl sonra bir mesaj bırakmak isteseniz, ne söylerdiniz?" sorusu üzerine duygusal anlar yaşayan Emre Belözoğlu, çocukları için kaleme aldığı özel notların bulunduğunu belirtti. Vefat etmesi durumunda evlatlarından tek bir isteği olduğunu vurgulayan Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim onlar için yazdığım şiirler ve mektuplar var, hepsini özel olarak saklıyorum. Vefat edersem bir isteğim var, öyle bir vasiyetim var... Gerçekten hayatı doya doya ama bir o kadar da bilinçli yaşamalarını isterim. Herkesin belirli ölçüde bir ömrü ve hayatı var. Çocuklarıma baktığım zaman, onları bana nasip eden ve içime bu kadar sevgiyi sığdıran Allah’a hep hamdettim. Ebeveynlik sırasında o sevgiyi ve duyguyu kalben hissetmek de büyük bir nasip işidir."

KÂBE'DEKİ DUASI GERÇEK OLDU: "BANA GÜLER YÜZLÜ BİR ERKEK ÇOCUĞU VER"

Evlat sevgisinin kendisi için en büyük şükür sebebi olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, büyük oğlu Ömer Akif'in doğumundan önce Umre'de yaşadığı unutulmaz anıyı da paylaştı. Kâbe'yi ilk gördüğü an ettiği duanın kabul olduğunu belirten Belözoğlu:

"Ben Umre’de, Kâbe’yi ilk gördüğümde, 'Bana güler yüzlü bir erkek çocuğu ver' diye dua etmiştim. Sonrasında Ömer Akif dünyaya geldi. Allah herkesin duasını duyar, onlar benim hayatım boyunca hep dualarım oldular. Bir kız çocuğum olsun istedim, Allah bana iki tane kız evlat verdi. Onların hep mutlu, sağlıklı olmalarını ve karşılarına her zaman iyi insanların çıkmasını isterim."

"HAYATIMIN EN BÜYÜK NASİBİ ONLARIN BABASI OLMAK"

Konuşmasının sonunda çocuklarına geleceğe dönük bir mesaj da bırakan Emre Belözoğlu, "İnşallah bu röportajımı yıllar sonra dinlerlerse, onlarla ne kadar gurur duyduğumu, onların babası olmaktan dolayı yaşadığım mutluluğu ve bunu hayatımın en büyük nasiplerinden biri olarak gördüğümü bilmelerini isterim. Benim de her zaman, ne olursa olsun onların yanında olduğumu bilsinler" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.