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Kaynak: İHA

Aksaray’da meydana gelen trafik kazası can aldı. İki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

KAVŞAKTA FECİ ÇARPIŞMA

Kaza, Aksaray-Konya kara yolunun 50. kilometresinde, Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Konya’dan Aksaray istikametine seyreden İsmail İ. yönetimindeki 06 BHZ 890 plakalı otomobil ile Mehmet Ali A. idaresindeki 68 AH 300 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, 68 AH 300 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Ali A. (51), eşi Ayşe Aslanhan (50) ve kızları Sümeyye A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Aksaray’daki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ayşe Aslanhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi ve kızının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DÜĞÜN DÖNÜŞÜ ACI SON

Kazaya karışan ailenin, Sultanhanı ilçesinde bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra evlerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Düğün dönüşünde yaşanan kaza, yakınlarını ve davetlileri yasa boğdu.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayın detaylarının araştırıldığı bildirildi.