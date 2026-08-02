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Kaynak: DHA

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Havuzlar Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı’nda meydana gelen olayda, Ümitcan Kılıç yönetimindeki 07 BJG 761 plakalı otomobil, Bülent Ecevit Bulvarı’nda seyir halindeyken Cenk Sokak’tan çıkan Arif S. yönetimindeki 39 DF 625 plakalı otomobille çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI!

Kazada, sürücü Arif S. ve yanındaki yolcu Fadime S. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Arif S. ile Fadime S., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobilde de hasar oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.