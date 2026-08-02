Uzman isim Sefer Humar altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceğini açıkladı

Humar, sözlerini şu şekilde bitirdi:

“Hayatta da bunun çok güzel bir örneği vardır. Uzun bir yolculuğa çıkarken bütün suyunuzu tek bir şişeye koymazsınız. Şişe düşerse susuz kalırsınız. Ama suyunuzu birkaç farklı şişeye paylaştırırsanız, biri zarar görse bile yolunuza devam edebilirsiniz.İşte finans dünyasında bunun adı çeşitlendirmedir. Çünkü yatırımın amacı sadece daha fazla kazanmak değildir. Asıl amaç, kazanılanı koruyabilmektir.”