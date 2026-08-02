Yaz sonu ve sonbahar geçiş dönemine girilirken küresel piyasalar son derece karmaşık bir denklemle karşı karşıya. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına dair beklentiler, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) kararları, yükselen tahvil faizleri, merkez bankalarının fiziki altın alımları ve jeopolitik gerilimler aynı anda fiyatlanıyor.
Uzman isim Sefer Humar altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceğini açıkladı
Piyasalardaki son gelişmeleri yorumlayan Ekonomist Dr. Sefer Humar, gram altın ve dövizde panik alım-satımlarına karşı yatırımcıları uyardı. Altında olası geri çekilme seviyelerine işaret eden Humar, sermayeyi korumak için portföy çeşitlendirmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.Kaynak: Haber Merkezi
Piyasalardaki bu hareketliliği ve gram altının 6.200 TL sınırındaki seyrini değerlendiren Ekonomist Dr. Sefer Humar, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a kritik açıklamalarda bulundu.
Altının uzun vadede serveti koruyan en önemli enstrümanlardan biri olduğunu belirten Dr. Sefer Humar, buna karşın "altın her zaman yükselir" algısının yanlış olduğunu vurguladı.
Altının değerini koruma yolculuğunun her zaman düz bir hat üzerinde ilerlemediğini ifade eden Humar, piyasadaki çift yönlü baskıyı "hem gaza hem fren aynı anda basılmasına" benzetti.
Fed'in faiz indirimi ihtimallerinin değerli metali desteklediğini, ancak ABD tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi ile güçlü doların bu yükselişi sınırladığını belirten Humar, yatırımcıların takip etmesi gereken 4 kritik göstergeyi şöyle sıraladı:
ABD 10 ve 30 Yıllık Tahvil Faizleri: Özellikle 30 yıllık getirilerin yüksek kalması, yatırımcıları risksiz getiriye yönlendirerek altın üzerinde kısa süreli baskı oluşturabilir.
Dolar Endeksi (DXY): Uluslararası piyasalarda doların güç kazanması altının hareket alanını daraltır.
Fed Üyelerinin Sözlü Yönlendirmeleri: Faiz patikasına dair verecekleri sinyaller fiyatlamalarda belirleyici rol oynar.
Jeopolitik Risklerin Seyri: Küresel belirsizliklerin artması altın tarafına güvenli liman talebini yeniden çekebilir.
Piyasada sadece manşetleri okuyarak işlem yapmanın büyük bir hata olduğunu söyleyen Dr. Sefer Humar, yatırımcı psikolojisine dair şu benzetmede bulundu:
“Çiftçi tohumu eker ekmez ertesi gün tarlaya gidip "Neden ürün çıkmadı?" diye toprağı kazmaz. Çünkü bilir ki toprağın da zamana ihtiyacı vardır. Finansal piyasalarda da durum aynıdır. Her gün ekrana bakarak panikle alım satım yapan yatırımcı çoğu zaman kazançtan çok stres satın alır. Unutulmamalıdır ki; piyasalarda fırsatı kaçırma korkusu (FOMO), çoğu zaman gerçek zararın başlangıcıdır.”
"Tepe noktası görüldü mü?" sorusuna yanıt veren Humar, gram altında 6.200 TL civarındaki fiyatlamaların önemli ölçüde mevcut beklentileri satın aldığı görüşünde.
Kâr satışları, güçlü dolar ve yüksek tahvil faizlerinin altının karşısında durduğunu; küresel belirsizlikler, merkez bankası alımları ve faiz indirimi beklentilerinin ise altını desteklediğini belirten Humar, kısa vadeli teknik düzeltmelerin şaşırtıcı olmayacağını ifade etti.
Fiyatların 5.500 TL ve altına doğru kademeli olarak geri çekilmesi, uzun vadeli düşünen yatırımcılar açısından daha sağlıklı bir maliyetlenme imkânı doğurabilir.
Mevcut makroekonomik veriler doğrultusunda, kısa vadede 7.000 TL'nin çok üzerinde kalıcı ve sürdürülebilir fiyatlamaların oluşması kolay görünmüyor. Ancak beklenmedik jeopolitik kırılmalar veya para politikası kararları bu tabloyu değiştirebilir.
Döviz cephesindeki son durumu da değerlendiren Ekonomist Dr. Sefer Humar; doların yaklaşık 47,43 TL, euronun ise 54,50 TL seviyelerinde seyrettiğini hatırlattı. BOJ'un politika faizini yüzde 1 seviyesinde sabit tutarak büyüme tahminini yukarı, enflasyon beklentisini ise aşağı çekmesinin piyasalarda "gevşek duruşun devamı" olarak algılandığını ve bu durumun yen üzerinde baskı kurarak küresel dolar talebini desteklediğini belirtti.
Fed'in atacağı adımlar, ABD büyüme ve enflasyon verilerinin dövizin yönünde ana parametreler olacağını söyleyen Humar, yıl sonuna kadar dolar ve euro tarafında çok sert ya da olağanüstü sıçramalar beklemediğini, kur hareketlerinin daha kontrollü ve sınırlı kalabileceğini ifade etti.
Birikimleri tek bir enstrümanda tutmanın risklerine değinen Humar, risk yönetimi ve portföy çeşitlendirmesinin önemini şu sözlerle özetledi:
1 milyon liralık birikimin tamamını tek bir varlığa yatırmak, o varlıkta yaşanacak yüzde 10'luk geri çekilmede doğrudan 100 bin liralık kayıp anlamına gelir. Birikimlerin döviz, altın, TL faizli enstrümanlar ve farklı varlık grupları arasında bölüştürülmesi, olası piyasa dalgalanmalarının etkisini en aza indirir.
Humar, sözlerini şu şekilde bitirdi:
“Hayatta da bunun çok güzel bir örneği vardır. Uzun bir yolculuğa çıkarken bütün suyunuzu tek bir şişeye koymazsınız. Şişe düşerse susuz kalırsınız. Ama suyunuzu birkaç farklı şişeye paylaştırırsanız, biri zarar görse bile yolunuza devam edebilirsiniz.İşte finans dünyasında bunun adı çeşitlendirmedir. Çünkü yatırımın amacı sadece daha fazla kazanmak değildir. Asıl amaç, kazanılanı koruyabilmektir.”
“Ve unutulmaması gereken son cümle şudur: Ne altın sonsuza kadar yükselir… Ne dolar her zaman kazandırır… Ne de tek bir yatırım aracı bütün dönemlerin yıldızı olur. Gerçek servet; doğru zamanda işlem yapanların değil, riskini yöneten, planına sadık kalan ve sabırla hareket eden yatırımcıların elinde büyür.”