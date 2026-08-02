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Kaynak: İHA

Olay, Çat Yolu üzerindeki Telsizler Kavşağı'nda meydana geldi. Kimlikleri henüz açıklanmayan sürücülerin kullandığı 25 TT 689 plakalı ticari taksi, 32 FB 669 plakalı otomobil ile 25 AFP 977 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

İddiaya göre kazaya, seyir halindeki 25 AFP 977 plakalı hafif ticari aracın kavşağa yaklaşırken aniden sola yönelmek istemesi neden oldu.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 25 AFP 977 plakalı hafif ticari araçta bulunan 3 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle Çat Yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri yolda yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.