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Kaynak: AA

İstanbul serbest piyasada döviz kurları 11 Ağustos 2026 Salı gününe sınırlı yükselişle başladı. Dolar ve Euro'nun günün ilk işlemlerindeki alış ve satış fiyatları belli oldu.

Serbest piyasada dolar 47,7350 liradan alınırken 47,7370 liradan satılıyor. Euro'nun alış fiyatı 55,1350 lira, satış fiyatı ise 55,1370 lira olarak belirlendi. Günün açılış rakamları başka bir güncel piyasa kaynağında da aynı seviyelerde yer aldı.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, 11 Ağustos 2026 sabahında serbest piyasada 47,7370 TL satış fiyatıyla işlem görmeye başladı.

Bir önceki gün doların satış fiyatı 47,7140 TL seviyesindeydi. Böylece doların satış fiyatı yeni güne 0,0230 TL artışla başladı.

EURO NE KADAR OLDU?

Euro ise serbest piyasada 55,1370 TL satış fiyatıyla güne başladı.

10 Ağustos'ta Euro'nun satış fiyatı 55,1300 TL olmuştu. Buna göre Euro'nun satış fiyatında yeni günde 0,0070 TL artış görüldü.

11 AĞUSTOS 2026 DOLAR VE EURO FİYATLARI

Dolar Alış: 47,7350 TL Satış: 47,7370 TL

Euro Alış: 55,1350 Satış: TL 55,1370 TL

Günün ilerleyen saatlerinde piyasa koşullarına bağlı olarak döviz kurlarında değişiklik yaşanabilir. Güncel piyasa verilerinde de dolar ve Euro'nun bu seviyelere yakın seyrettiği görülüyor.