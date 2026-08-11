Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı son düzenlemeyle, yetki belgeli emlak ve otomotiv işletmelerinin sosyal medya platformlarında ilan paylaşmasının önü açıldı. I
Sosyal medyada ilan devri değişti: Uymayana 286 bin TL ceza
Emlak ve otomotiv işletmelerinin sosyal medya ilanlarına getirilen yasak esnetildi. Ancak EİDS linki, birebir ilan bilgileri ve yetki belgesi şartı getirildi; kurala uymayana 286 bin TL ceza var.Kaynak: Haber Merkezi
nstagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda taşınmaz ve taşıt ilanlarının fotoğraf, video, fiyat ve açıklamalarının paylaşılmasına izin verildi.
Ancak sosyal medyada ilan paylaşımına getirilen bu esneklik, belirli şartlara bağlandı. Yetki belgeli işletmelerin paylaşacağı ilanların, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden doğrulanmış olması gerekiyor.
Sosyal medya üzerinden yapılan her paylaşımda, EİDS tarafından onaylanan resmi ilan linkinin bulunması ve kullanıcıların bu bağlantı üzerinden doğrulanmış ilana yönlendirilmesi zorunlu olacak.
Bunun yanı sıra sosyal medyada yer alan fotoğraf, video, fiyat ve ilan açıklamalarının EİDS'deki resmi ilanla birebir örtüşmesi gerekiyor. İlan sitelerinde farklı, sosyal medya hesaplarında farklı fiyat veya yanıltıcı bilgi paylaşılması halinde işletmeler hakkında işlem uygulanabilecek.
Düzenlemeden yalnızca Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi veya Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi bulunan işletmeler yararlanabilecek. Belgesiz ve kayıt dışı kişilerin sosyal medya üzerinden ilan pazarlaması ise yasak olmaya devam edecek.
CEZASI 286 BİN 206 TL
Kurallara aykırı paylaşım yapan işletmeler ise yüksek miktarda idari para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. EİDS doğrulaması bulunmayan, resmi ilan linki içermeyen veya sistemdeki bilgilerle uyuşmayan paylaşımlar için 286 bin 206 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecek.