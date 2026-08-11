Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef'te sezonun ilk kaptanlık oyunu: Mavi ve Kırmızı Takım kadroları belli oldu

MasterChef'te sezonun ilk kaptanlık oyunu: Mavi ve Kırmızı Takım kadroları belli oldu

MasterChef Türkiye 2026'da heyecan başladı. 10 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni sezonun ilk bölümünde en iyi menemeni yaparak Mavi Takım Kaptanı seçilen yarışmacı, Kırmızı Takım Kaptanlığına rakibini getirdi. İşte kıyasıya rekabete sahne olan ilk haftanın Mavi ve Kırmızı Takım kadroları...

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MasterChef'te sezonun ilk kaptanlık oyunu: Mavi ve Kırmızı Takım kadroları belli oldu - Resim: 1

Haftalar süren zorlu elemelerin ardından 20 kişilik ana kadrosu netleşen MasterChef Türkiye 2026, 10 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan heyecan dolu bölümüyle yeni sezona resmen başladı.

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MasterChef'te sezonun ilk kaptanlık oyunu: Mavi ve Kırmızı Takım kadroları belli oldu - Resim: 2

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın ilk bölümüne geçen sezonun yarışmacıları da konuk olarak renk kattı.

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MasterChef'te sezonun ilk kaptanlık oyunu: Mavi ve Kırmızı Takım kadroları belli oldu - Resim: 3

Önlüklerini giyerek ilk kez tezgah başına geçen yarışmacılar, sezonun ilk Mavi Takım Kaptanı olabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girişti.

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MasterChef'te sezonun ilk kaptanlık oyunu: Mavi ve Kırmızı Takım kadroları belli oldu - Resim: 4

İLK ETAPTA MENEMEN MÜCADELESİ

Sezonun ilk kaptanlık oyununda şefler, yarışmacılardan teknik açıdan en doğru menemeni hazırlamalarını istedi.

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MasterChef'te sezonun ilk kaptanlık oyunu: Mavi ve Kırmızı Takım kadroları belli oldu - Resim: 5

Üçerli gruplar halinde mutfağa giren yarışmacılardan Kübra, Demirhan, Şadi, Ayşe, Burçin, Armağan ve Şiringül şeflerin beğenisini kazanan en başarılı tabaklara imza attı.

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MasterChef'te sezonun ilk kaptanlık oyunu: Mavi ve Kırmızı Takım kadroları belli oldu - Resim: 6

Tadım değerlendirmelerinin ardından gecenin en başarılı tabağını hazırlayan Burçin, MasterChef 2026 sezonunun ilk Mavi Takım Kaptanı seçildi.

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MasterChef'te sezonun ilk kaptanlık oyunu: Mavi ve Kırmızı Takım kadroları belli oldu - Resim: 7

Kaptanlık bandını koluna takan Burçin, rakip takımın başına geçecek isim olarak Ayşe’yi seçti ve böylece Kırmızı Takım Kaptanı Ayşe oldu.

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MasterChef'te sezonun ilk kaptanlık oyunu: Mavi ve Kırmızı Takım kadroları belli oldu - Resim: 8

SEZONUN İLK HAFTASINDA OLUŞAN TAKIM KADROLARI

Kaptanların belirlenmesinin ardından yapılan stratejik seçimlerle haftanın Mavi ve Kırmızı Takım kadroları şu şekilde kuruldu:

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MasterChef'te sezonun ilk kaptanlık oyunu: Mavi ve Kırmızı Takım kadroları belli oldu - Resim: 9

MAVİ TAKIM

Burçin (Kaptan)

Batuhan

Bahar

Kübra

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MasterChef'te sezonun ilk kaptanlık oyunu: Mavi ve Kırmızı Takım kadroları belli oldu - Resim: 10

Tolga

Eyüp Can

Hasan Alp

Nilay

Demirhan

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MasterChef'te sezonun ilk kaptanlık oyunu: Mavi ve Kırmızı Takım kadroları belli oldu - Resim: 11

KIRMIZI TAKIM

Ayşe (Kaptan)

Koray

Gül

Şükran

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MasterChef'te sezonun ilk kaptanlık oyunu: Mavi ve Kırmızı Takım kadroları belli oldu - Resim: 12

Simge

Enes

Muhammed

Armağan

12 12
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