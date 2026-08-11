Haftalar süren zorlu elemelerin ardından 20 kişilik ana kadrosu netleşen MasterChef Türkiye 2026, 10 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan heyecan dolu bölümüyle yeni sezona resmen başladı.
MasterChef'te sezonun ilk kaptanlık oyunu: Mavi ve Kırmızı Takım kadroları belli oldu
MasterChef Türkiye 2026'da heyecan başladı. 10 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni sezonun ilk bölümünde en iyi menemeni yaparak Mavi Takım Kaptanı seçilen yarışmacı, Kırmızı Takım Kaptanlığına rakibini getirdi. İşte kıyasıya rekabete sahne olan ilk haftanın Mavi ve Kırmızı Takım kadroları...Kaynak: Diğer
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın ilk bölümüne geçen sezonun yarışmacıları da konuk olarak renk kattı.
Önlüklerini giyerek ilk kez tezgah başına geçen yarışmacılar, sezonun ilk Mavi Takım Kaptanı olabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girişti.
İLK ETAPTA MENEMEN MÜCADELESİ
Sezonun ilk kaptanlık oyununda şefler, yarışmacılardan teknik açıdan en doğru menemeni hazırlamalarını istedi.
Üçerli gruplar halinde mutfağa giren yarışmacılardan Kübra, Demirhan, Şadi, Ayşe, Burçin, Armağan ve Şiringül şeflerin beğenisini kazanan en başarılı tabaklara imza attı.
Tadım değerlendirmelerinin ardından gecenin en başarılı tabağını hazırlayan Burçin, MasterChef 2026 sezonunun ilk Mavi Takım Kaptanı seçildi.
Kaptanlık bandını koluna takan Burçin, rakip takımın başına geçecek isim olarak Ayşe’yi seçti ve böylece Kırmızı Takım Kaptanı Ayşe oldu.
SEZONUN İLK HAFTASINDA OLUŞAN TAKIM KADROLARI
Kaptanların belirlenmesinin ardından yapılan stratejik seçimlerle haftanın Mavi ve Kırmızı Takım kadroları şu şekilde kuruldu:
MAVİ TAKIM
Burçin (Kaptan)
Batuhan
Bahar
Kübra
Tolga
Eyüp Can
Hasan Alp
Nilay
Demirhan
KIRMIZI TAKIM
Ayşe (Kaptan)
Koray
Gül
Şükran
Simge
Enes
Muhammed
Armağan