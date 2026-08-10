İstanbul serbest piyasada döviz kurları haftanın ilk işlem gününe yatay-yukarı yönlü başladı. Dolar 47,7170 TL’den satışa sunulurken, Euro 55,1750 TL seviyesinden işlem görüyor.
DOLAR VE EURO ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI
Serbest piyasada dolar 47,7150 TL’den alınırken 47,7170 TL’den satılıyor.
Euro ise 55,1730 TL alış ve 55,1750 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
ÖNCEKİ KAPANIŞA GÖRE DEĞİŞİM
Cuma günü doların satış fiyatı 47,7040 TL, Euro’nun satış fiyatı ise 55,1730 TL olmuştu. Yeni haftada döviz kurlarında sınırlı yükselişin sürdüğü görülüyor.
PİYASALAR YENİ HAFTAYA NASIL BAŞLADI?
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç ekonomik dinamiklerin etkisiyle döviz kurlarındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Uzmanlar, özellikle dolar ve EURO tarafındaki seyrin önümüzdeki günlerde açıklanacak verilerle yön bulacağını belirtiyor.