Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, merakla beklenen bebeğin cinsiyetini düzenledikleri renkli cinsiyet partisiyle duyurdu.
Ünlü çiftin bebek heyecanı: Cinsiyetini partiyle duyurdular
Ünlü oyuncu Alina Boz, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
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Bir süredir hamilelik iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Alina Boz, geçtiğimiz günlerde katıldığı mezuniyet töreninde yaptığı açıklamayla hamile olduğunu doğruladı.
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Boz'un açıklamasının ardından gözler, oyuncunun eşi Umut Evirgen ile dünyaya gelecek bebeklerinin cinsiyetine çevrildi.
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KIZ BEBEKLERİ OLACAK
Çift, merakla beklenen açıklamayı bugün sosyal medya hesaplarından düzenledikleri cinsiyet partisiyle duyurdu. Renkli görüntülerin paylaşıldığı partide Boz ve Evirgen, kız bebek beklediklerini açıkladı.
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Çiftin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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