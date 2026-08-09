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A Milli Takım'ın golcü isimlerinden Deniz Gül, Portekiz'de yaşadığı talihsiz olayla gündeme geldi.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre milli futbolcunun ikamet ettiği ev, hırsızların hedefi oldu. Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

DEĞERLİ EŞYALAR HEDEF ALINDI

İlk incelemelere göre hırsızların özellikle değerli saatler ve mücevherleri çaldığı tespit edildi.

Yetkililer, evden alınan eşyaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 250 bin euro olduğunu belirledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Portekiz polisi, olayın faillerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürürken, hırsızlığın nasıl gerçekleştiğine ilişkin detaylı soruşturma başlatıldı.

Deniz Gül, son olarak A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.