Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler açıklandı. Ağustos 2026'da geçerli olacak primleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi duyurdu.
Araç sahiplerine soğuk duş: En yüksek tutar 408 bin lirayı aştı
Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında ağustos ayı primleri belli oldu. Primler yaklaşık yüzde 4 artarken, İstanbul’da 31 ve üzeri koltuklu otobüslerde en yüksek tutar 408 bin 348 liraya ulaştı.Kaynak: Diğer
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 19 bin 71 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması halinde polis tarafından yakalanması durumunda ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek.
TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİ NE KADAR ?
NTV'de yer alan habere göre, trafik sigortası primlerine yaklaşık yüzde 4 oranında zam geldi. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 57 bin 213 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 535 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.
Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 55 bin 594 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 266 lira oldu.
İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 53 bin 974 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 996 lira oldu.
TAKSİLERİN SİGORTASI ARTTI
İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 166 bin 214 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 27 bin 702 lira oldu.
Ankara'da bu tutar en yüksek 161 bin 510 lira, en düşük 26 bin 918 lira, İzmir'de en yüksek 156 bin 806 lira, en düşük de 26 bin 134 lira olarak belirlendi.
OTOBÜSLER ZİRVEYE OYNUYOR
İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 408 bin 348 liraya yükseldi. Sekizinci basamağı ise 68 bin 58 liraya ulaştı.
2026 yılı itibarıyla bin 246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması uygulanıyor. Trafik polisleri inisiyatif kullanarak yakalanma anında ceza kesip, aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçelerini hemen yaptırmalarını isteyebiliyor.
Trafik kazasına karışması halinde ise poliçe olmadığı için 2 bin 39 lira ceza ve karşı tarafa verilen hasar ödeniyor.
Zorunlu trafik sigortasını zamanında yaptırmamak veya yenilememek, gecikilen her 30 gün için poliçe primine yüzde 5 oranında sürprim (gecikme zammı) uygulanmasına neden olur. Bu artış oranı maksimum yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor.