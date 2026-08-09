Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Dev kurumların tahminleri birleşti: Altında sürpriz dönüm noktası

Dev kurumların tahminleri birleşti: Altında sürpriz dönüm noktası

Yüksek reel faizler ve güçlü dolar nedeniyle zorlu bir süreçten geçen altın fiyatları için analistler umutlu. BCA Research ve Jefferies, reel getirilerdeki yükselişin durmasının altın ve madencilik hisselerinde yeni bir toparlanmayı başlatabileceğini öngörüyor.

Utku Beycan Utku Beycan
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Dev kurumların tahminleri birleşti: Altında sürpriz dönüm noktası - Resim: 1

Altın piyasası, jeopolitik riskler ve mali belirsizliklerin güvenli liman talebini desteklemesine rağmen, artan reel faiz beklentilerinin oluşturduğu fırsat maliyeti nedeniyle baskı altında bir dönem geçirdi.

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Dev kurumların tahminleri birleşti: Altında sürpriz dönüm noktası - Resim: 2

Ancak uzmanlar, piyasalar için kritik sorunun faizlerin yüksekliği değil, bu seviyelerin üzerine çıkıp çıkamayacağı olduğunu vurguluyor.

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Dev kurumların tahminleri birleşti: Altında sürpriz dönüm noktası - Resim: 3

BCA Research tarafından paylaşılan analizde, reel faizlerin altın üzerindeki olumsuz etkisinde en zorlu dönemin geride kalmış olabileceği ifade edildi.

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Dev kurumların tahminleri birleşti: Altında sürpriz dönüm noktası - Resim: 4

Kurumun Baş Emtia Stratejisti Roukaya Ibrahim, değerli metallerde yeni bir yükseliş trendinin başlaması için Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirimine gitmesinin şart olmadığını, reel getiriler ile ABD dolarındaki tırmanışın durmasının yeterli geleceğini belirtti.

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Dev kurumların tahminleri birleşti: Altında sürpriz dönüm noktası - Resim: 5

Yılbaşında faiz indirimi bekleyen piyasaların, gelinen noktada faiz artışlarını fiyatlamaya başladığı görülüyor.

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Dev kurumların tahminleri birleşti: Altında sürpriz dönüm noktası - Resim: 6

Jefferies verilerine göre, 10 yıllık TIPS getirileri yıl başındaki yüzde 1,94 seviyesinden yüzde 2,41'e kadar tırmandı.

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Dev kurumların tahminleri birleşti: Altında sürpriz dönüm noktası - Resim: 7

Yaşanan bu sert değişim, altının zirve noktasından yaklaşık yüzde 25 oranında gerilemesine yol açtı.

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Dev kurumların tahminleri birleşti: Altında sürpriz dönüm noktası - Resim: 8

Sert faiz baskısına rağmen ons altın, 4.000 dolar eşiğinin üzerinde tutunmayı başardı.

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Dev kurumların tahminleri birleşti: Altında sürpriz dönüm noktası - Resim: 9

Dünya Altın Konseyi raporlarına göre, artan getirilerin yarattığı olumsuz havaya karşın altın, Temmuz ayını 4.027 dolar seviyesinde yatay seyirle kapattı.

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Dev kurumların tahminleri birleşti: Altında sürpriz dönüm noktası - Resim: 10

Ayrıca Avrupa reel Bund getirilerinin son 15 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmasına rağmen, bölgedeki altın ETF'lerine girişlerin sürmesi dikkat çekti.

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Dev kurumların tahminleri birleşti: Altında sürpriz dönüm noktası - Resim: 11

Jefferies analistleri, geçmiş dönemdeki reel faiz şoklarının ardından altının sergilediği performansın, faizlerin mutlak seviyesinden ziyade yukarı yönlü baskının azalıp azalmadığıyla ilişkili olduğunu belirtiyor.

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Dev kurumların tahminleri birleşti: Altında sürpriz dönüm noktası - Resim: 12

Kurum, mevcut fiyatlamaların büyük bölümünün tamamlandığını ve faiz baskısının gevşemesiyle altın ve madencilik hisselerinin yeniden güç kazanabileceğini değerlendiriyor.

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Dev kurumların tahminleri birleşti: Altında sürpriz dönüm noktası - Resim: 13

Altın fiyatlarını uzun vadede destekleyen temel faktörler varlığını sürdürüyor:

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Dev kurumların tahminleri birleşti: Altında sürpriz dönüm noktası - Resim: 14

Merkez Bankası Alımları: Resmi sektörün altın biriktirmeye devam etmesi piyasada güçlü bir taban oluşturuyor.

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Dev kurumların tahminleri birleşti: Altında sürpriz dönüm noktası - Resim: 15

Makroekonomik Riskler: Doların değer kaybı beklentisi, mali kaygılar ve yüksek jeopolitik gerilimler güvenli liman talebini canlı tutuyor.

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Dev kurumların tahminleri birleşti: Altında sürpriz dönüm noktası - Resim: 16

Enflasyon Dinamikleri: Enflasyonun özellikle yüzde 4 seviyesinin üzerine çıkması; düşen reel faizler, zayıflayan dolar veya artan resesyon riskleriyle birleştiğinde altını destekleyen ana unsurlardan biri haline geliyor.

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Dev kurumların tahminleri birleşti: Altında sürpriz dönüm noktası - Resim: 17

Sonuç olarak, altındaki yükseliş senaryosu için ekonomide büyük bir çöküş veya acil bir Fed müdahalesi gerekmiyor; fiyatları baskılayan faktörlerin daha fazla kötüleşmemesi yeterli görülüyor.

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Dev kurumların tahminleri birleşti: Altında sürpriz dönüm noktası - Resim: 18

Reel getirilerin zirve noktasına ulaşmış olması halinde, değerli metalin önündeki en büyük engel yakın zamanda ana destekleyicisine dönüşebilir.

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Dev kurumların tahminleri birleşti: Altında sürpriz dönüm noktası - Resim: 19

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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