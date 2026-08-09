Altın piyasası, jeopolitik riskler ve mali belirsizliklerin güvenli liman talebini desteklemesine rağmen, artan reel faiz beklentilerinin oluşturduğu fırsat maliyeti nedeniyle baskı altında bir dönem geçirdi.
Dev kurumların tahminleri birleşti: Altında sürpriz dönüm noktası
Yüksek reel faizler ve güçlü dolar nedeniyle zorlu bir süreçten geçen altın fiyatları için analistler umutlu. BCA Research ve Jefferies, reel getirilerdeki yükselişin durmasının altın ve madencilik hisselerinde yeni bir toparlanmayı başlatabileceğini öngörüyor.Utku Beycan
Ancak uzmanlar, piyasalar için kritik sorunun faizlerin yüksekliği değil, bu seviyelerin üzerine çıkıp çıkamayacağı olduğunu vurguluyor.
BCA Research tarafından paylaşılan analizde, reel faizlerin altın üzerindeki olumsuz etkisinde en zorlu dönemin geride kalmış olabileceği ifade edildi.
Kurumun Baş Emtia Stratejisti Roukaya Ibrahim, değerli metallerde yeni bir yükseliş trendinin başlaması için Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirimine gitmesinin şart olmadığını, reel getiriler ile ABD dolarındaki tırmanışın durmasının yeterli geleceğini belirtti.
Yılbaşında faiz indirimi bekleyen piyasaların, gelinen noktada faiz artışlarını fiyatlamaya başladığı görülüyor.
Jefferies verilerine göre, 10 yıllık TIPS getirileri yıl başındaki yüzde 1,94 seviyesinden yüzde 2,41'e kadar tırmandı.
Yaşanan bu sert değişim, altının zirve noktasından yaklaşık yüzde 25 oranında gerilemesine yol açtı.
Sert faiz baskısına rağmen ons altın, 4.000 dolar eşiğinin üzerinde tutunmayı başardı.
Dünya Altın Konseyi raporlarına göre, artan getirilerin yarattığı olumsuz havaya karşın altın, Temmuz ayını 4.027 dolar seviyesinde yatay seyirle kapattı.
Ayrıca Avrupa reel Bund getirilerinin son 15 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmasına rağmen, bölgedeki altın ETF'lerine girişlerin sürmesi dikkat çekti.
Jefferies analistleri, geçmiş dönemdeki reel faiz şoklarının ardından altının sergilediği performansın, faizlerin mutlak seviyesinden ziyade yukarı yönlü baskının azalıp azalmadığıyla ilişkili olduğunu belirtiyor.
Kurum, mevcut fiyatlamaların büyük bölümünün tamamlandığını ve faiz baskısının gevşemesiyle altın ve madencilik hisselerinin yeniden güç kazanabileceğini değerlendiriyor.
Altın fiyatlarını uzun vadede destekleyen temel faktörler varlığını sürdürüyor:
Merkez Bankası Alımları: Resmi sektörün altın biriktirmeye devam etmesi piyasada güçlü bir taban oluşturuyor.
Makroekonomik Riskler: Doların değer kaybı beklentisi, mali kaygılar ve yüksek jeopolitik gerilimler güvenli liman talebini canlı tutuyor.
Enflasyon Dinamikleri: Enflasyonun özellikle yüzde 4 seviyesinin üzerine çıkması; düşen reel faizler, zayıflayan dolar veya artan resesyon riskleriyle birleştiğinde altını destekleyen ana unsurlardan biri haline geliyor.
Sonuç olarak, altındaki yükseliş senaryosu için ekonomide büyük bir çöküş veya acil bir Fed müdahalesi gerekmiyor; fiyatları baskılayan faktörlerin daha fazla kötüleşmemesi yeterli görülüyor.
Reel getirilerin zirve noktasına ulaşmış olması halinde, değerli metalin önündeki en büyük engel yakın zamanda ana destekleyicisine dönüşebilir.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.