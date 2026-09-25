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Kaynak: İHA

Ankara’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, "Adınıza kredi çekildi, altına çevrildi. Operasyon kapsamında altınları bize teslim etmeniz gerekiyor" diyerek kandırdıkları A.Y. isimli vatandaşın evinden, içerisinde yaklaşık 750 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan kasayı aldı.

Kasayı teslim alan B.G.T.’nin ise ziynet eşyalarını bozdurarak parayı kendi hesabına aktardığı ve kendisi ile ortak hareket eden suç ortaklarına göndermediği belirlendi. Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan B.G.T. tutuklandı.

A.Y.’yi telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak adına kredi çekildiğini ve bu parayla ziynet eşyası alındığını söyledi. Şüpheliler, yürütülen sözde operasyon kapsamında karşılaştırma yapılacağı bahanesiyle mağdurdan evindeki ziynet eşyalarını teslim etmesini istedi.



Şüpheliler, ziynet eşyalarını teslim almak üzere B.G.T.’yi mağdurun adresine gönderdi. Mağdurun aşağıya inememesi üzerine eve çıkan B.G.T., içerisinde yaklaşık 750 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan kasayı alarak adresten ayrıldı.

Kasayla birlikte taksiye binen B.G.T.’nin tren istasyonuna gittiği, buradan trene binerek izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.

Yapılan çalışmalarda B.G.T.’nin kasayı parçaladığı, içerisindeki ziynet eşyalarını farklı kuyumcularda bozdurduğu ve elde ettiği parayı kendi hesabına aktardığı tespit edildi.

B.G.T.’nin dolandırıcılıktan elde edilen parayı kendisini yönlendiren diğer şüphelilere göndermeyerek suç ortaklarını da dolandırdığı belirlendi. Mağdurun şikayeti üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucu B.G.T.’nin izi sürülerek ikameti tespit edildi.



22 Eylül tarihinde düzenlenen operasyonla ikametinde yakalanarak gözaltına alınan B.G.T., adli makamlarca tutuklandı.